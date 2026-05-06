天津山姆｜贪心男女狂按免费酱汁 目击者：足足三大袋｜有片

天津有山姆超市出现极贪顾客，在餐吧台将免费供应的蛋黄酱、介辣酱和酸黄瓜酱等酱料，疯狂灌入胶袋内拿走，目击者指，有一家人直接拿走3大袋酱料离开，情况夸张。

吧台位置非会员也可取用

天津有网民5月4日发片，显示在梅江会展中心山姆店的餐吧台，有一对中年男女，在酱料柜旁合作，男的拿大胶袋放在酱料出口处，女方则用力按压酱料的气泵，将酱料不断灌入胶袋内。



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拍片的网民向「极目新闻」表示，他也是第一次看到有人拿胶袋装酱料台的免费酱料，于是用手机拍摄了下来，「我看到有两批人，年龄大约30多岁吧。」，又指看到有一家人足足拿走了三大袋酱料。

有去过天津梅江会展中心山姆会员店的顾客表示，天津的山姆餐吧位于会员店的出口处，在餐吧就餐可以在小程序（APP）上直接下单，并不需要山姆会员卡。

山姆会员商店客服热线人员表示，山姆餐吧的酱料全部免费提供，不会额外收费，但全国每家门店的餐吧具体位置不同，若餐吧位于会员店外则不需要会员卡也可以买单，至于有顾客用胶袋接取免费酱料的情况，他会记录并反馈给相关门店。随后，内媒记者多次拨打天津梅江会展中心山姆会员店，但截至发稿前，电话始终无法接通。

网民纷纷留言，「有时候真的不能怪商家不给消费者提供优质服务」、「为什么要打码」、「和去商场卫生间拿卫生纸的是同一波人」、「收费，不管啥都要收费，定量，不够就买」、「上海也有 使劲装好几大袋子洋葱碎」、「小偷自证台」、「吃相真难看」、「酱 有啥可偷的 偷点值钱的」。