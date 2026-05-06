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台北鼠患︱蒋万安宣布设「鼠类侦防师」 被嘲照抄陈水扁旧桥

即时中国
更新时间：08:46 2026-05-06 HKT
发布时间：08:46 2026-05-06 HKT

台北市爆发「鼠患之乱」，市长蒋万安宣布全市12行政区的大规模清洁消毒，并设置「鼠类侦防师」等，却被嘲笑照搬前台湾领导人陈水扁任台北市长时的灭鼠方法。陈水扁则在Threads留言灭火：「不要这样说人家，也许是雄雄想到，纯属巧合」。

陈水扁搭配用AI二创的梗图，化身「抓鼠达人」。Threads
陈水扁搭配用AI二创的梗图，化身「抓鼠达人」。Threads

蒋万安昨日宣布将在最短时间进行全市12行政区的大规模清洁消毒，并设置「鼠类侦防师」，未来市民有需求可联系政府，政府会指派相关人员到家协助灭鼠，彻头彻尾整理市容，呼吁民众不用过度恐慌。 多名台北网友近日在社交平台发布影片称，白天经过菜市场时，看见10几只老鼠群聚；也有民众指出，士林区延平北路六段周遭、捷运市政府及忠孝复兴站旁都有老鼠踪影。

陈水扁5日上午在Threads分享处理鼠患的经验，就是在12个行政逐一大扫除。同日下午，蒋万安即推出完全与陈当年一样的措施，被网民讽：「我快笑死！蒋万安乖乖听阿扁的话，要做12区大清消了」、「感谢阿扁心胸宽大出手帮忙」、「阿扁你也太会了吧」。

陈水扁则留言，「不要这样说人家，也许是雄雄想到，纯属巧合」，还搭配用AI二创的哏图，取材自高雄抓漏达人陈财佑的宣传车，化身「抓鼠达人」。

 

 

 

 
 

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