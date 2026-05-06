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湖南烟花厂大爆炸︱巨石炸飞门窗碎 村民：想不到伤亡如此惨重

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更新时间：08:38 2026-05-06 HKT
发布时间：08:38 2026-05-06 HKT

长沙浏阳市华盛烟花厂工场周一（4日）发生爆炸，酿至少26死61伤。有目击者忆述，烟花厂爆炸威力强劲，几百斤的石头被炸飞到路边，家中门窗震碎变形，附近居民被疏散至宾馆暂住；也有村民表示疑惑，通常烟花厂每个车间工作人数不多，想不通为何伤亡如此惨重。

方圆500米范围民房遭殃

央视引述官渡镇兵和村一位村民说，爆炸时听到巨响，房屋在摇晃，家中一楼的门窗玻璃全被震碎。她的丈夫就在涉事烟花厂上班，负责搬运货物，爆炸发生时，其丈夫正在厂内，后来是从现场爬出来的，背部、头部、手臂和面部均受伤，目前正在医院治疗。

相关新闻：湖南烟花厂大爆炸︱灾后航拍片曝光 周边房屋尽毁变废墟

消防正在灌救爆炸起火的烟花厂。新华社
消防正在灌救爆炸起火的烟花厂。新华社

爆炸威力巨大，爆炸点方圆500米范围内的民房门窗玻璃均被震碎，当地政府已安排附近村民到宾馆暂住。另有村民告诉《新京报》，看见有几百斤的石头被炸飞到路边。

相关新闻：湖南烟花厂大爆炸︱至少酿26死61伤 爆竹厂尚有两个黑火药库潜极大危险

一位村民对《中国新闻周刊》表示，当地烟花厂很多，他也有亲属从事该行业，「烟花厂养活了很多人，没有人想出事的」。他说，无火药的普通线车间，通常不到十个人，而有火药的车间通常只有一人值守，「我们本地人也想不出是甚么原因，怎么会伤亡那么多人，很久没出过这种事故了。」

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