玛琉岩瀑布｜女子玩悬崖秋千意外坠亡 出发前狂喊安全绳「没绑紧」

内地一条「高空项目绳索断裂游客坠落」的视频引发网络关注。据内地新京报报道，事发地为四川华蓥市玛琉岩瀑布风景区，该游客体验悬崖秋千项目，女子甫离开平台便断缆堕崖，据悉在 送院途中死亡。相关责任单位和人员正在调查处理

事发于5月3日，网传影片显示，一名女游客在穿戴好安全绳后，被缓慢送出安全区域，期间该她喊了几次「没绑紧」，但工作人员继续让她出发，结果她一离开安全平台便立即断缆跌落悬崖。有网友称，该名女子跌落后碰撞到崖壁，现场工作人员穿著的背心标有「重庆探险营」字样。

官方事后通报称，出事游客刘某某（女）在送院途中死亡，公园已停业整顿。当局初步认定这是一宗企业生产安全责任事故，相关责任单位和人员正在调查处理。

公开资料显示，「重庆探险营」为一家户外拓展企业，事件发生在四川广安华蓥市。该企业微信公众号曾于3月份，发布了华蓥市溪口镇玛琉岩瀑布风景区项目介绍，其中一项为悬崖上的大摆荡。

5月4日，玛琉岩瀑布风景区官方账号发布临时闭园公告称，因受不可抗力因素影响，为了筑牢安全防线，同时对景区内相关设施进行专项检修维护，景区暂停营业至5月10日。