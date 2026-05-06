五一假期｜游客骑呢打卡无极限 揸厕纸敦煌「网红厕所」自拍掀热潮｜有片

内地旅游景点无奇不有，连公共厕所也能成为「网红」打卡热点！据内媒《极目新闻》报道，甘肃敦煌夜市一个号称耗资数百万人民币建造的「五星级」厕所，自去年启用以来在网上爆红。在刚过去的「五一」假期，大批游客竟慕名而来，专程排队「朝圣」，「新玩法」是手持纸巾（卫生纸）在厕所门外拍片留念，令人啧啧称奇。

有壁画咖啡机豪华如景点

报道指，这座名为「敦煌净界」的厕所（公共卫生间），位于国家3A级景区敦煌夜市内。其外观采用玻璃幕墙设计，骤眼看来与高级写字楼无异。厕所内部则以敦煌石窟为主题，不仅墙身绘有精美壁画，更设有特色绿植、香薰、休息区，二楼甚至有咖啡机和行李寄存服务，设施之豪华，完全颠覆了公众对传统公厕的印象。

相关新闻：敦煌公厕奇幻设计变网红景点 游客：早知穿埋汉服来

由于装修实在太过豪华，该厕所迅速在各大社交平台走红，成为敦煌的另类「必去景点」。

游客：此行唯一目的

在网上流传的影片中，不少游客专程来到「敦煌净界」门外，并做出一个令人啼笑皆非的「仪式」：「手持卫生纸打卡」地标。有网民在片中写道：「来敦煌只干一件事，就是打卡几百万建造的雅丹地貌厕所。」

相关新闻：五一假期｜内蒙地质公园成「火星基地」 「太空人」排长龙塞爆登山口

相关新闻：五一假期︱西湖「绑架」BB鸳鸯 古惑游客断正辩称：是我买的鸭

多名在场游客向内媒记者表示，这个「网红厕所」早已洗版，今次到敦煌夜市，除了品尝美食，另一个主要目的就是专程来此「朝圣」。

据悉，该厕所由近30年楼龄的旧建筑改造而成，内部除了设计奢华，亦配备独立母婴室、无障碍设施及休憩区等多功能服务，旨在打造敦煌的文化新地标。

