内地星巴克｜女员工被要求卖粽接大单 收酒店房号讯息：洗干净找我

国际连锁咖啡店星巴克（Starbucks）在中国内地市场，近日爆出为促销端午节「星冰糭」，向员工施加巨大销售压力，甚至有女员工在成功推销50盒糭子后，竟遭客户要求「陪睡」的丑闻，事件在网上引发公愤。

综合《西安广播电视台》等多间内地媒体报道，距离端午节尚有一个多月，但星巴克在内地的门市已开始强推「星冰糭」礼盒，并向所有员工（包括兼职及新入职员工）下达销售指标（KPI）。多名自称星巴克员工的网民在社交平台申诉，指若无法达标，便会被主管在会议上责骂，甚至暗示要员工「自己想办法」，压力极大。

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其中，一宗个案尤其令人震惊。一名女员工发文称，为完成业绩，她好不容易联系上一名熟客，谈成一笔50盒糭子的大订单。岂料，对方下一秒竟传来一个酒店的定位，并附上极具侮辱性的讯息：「洗干净 20:30 来找我。」

该名女员工崩溃地表示，一边是主管每天的「情绪勒索」，另一边是客户的龌龊要求，在双重压力下，她坦言自己「一瞬间真的动摇，不然就答应算了」，事后对自己曾有此念头感到极之后悔。

业绩压力早有前科

事件曝光后，舆论普遍批评星巴克将业绩压力完全转嫁至基层员工，形同「逼员工用尊严换业绩」。事实上，星巴克的「跑数」文化早有前科。有媒体翻查资料，指星巴克过去在中秋节期间，亦曾有员工因月饼销量不达标，被迫自掏腰包「刷单」凑数。

面对网上的连串指控，内地星巴克的客户服务人员仅回应称，对于网上流传的相关情况「确实不是很清楚」，未有正面回应是否存在强迫销售的问题。

据了解，星巴克近年在中国市场面临瑞幸、库迪等本土平价咖啡品牌的激烈挑战，业绩增长放缓。外界质疑，此次的「卖糭」风波，或与其业绩压力日益沉重有关。