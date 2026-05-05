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湖南烟花厂大爆炸︱长沙市长致歉勒令整顿 涉事企业年初曾因安全问题被罚

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更新时间：14:43 2026-05-05 HKT
发布时间：14:43 2026-05-05 HKT

湖南长沙浏阳市「华盛烟花」厂房4日发生严重爆炸事故，至今已酿成26人死亡、61人受伤。长沙市委、市政府于今日（5日）中午召开新闻发布会，市长陈博彰率领官员就事件向全社会诚恳道歉，并宣布浏阳全市所有烟花爆竹生产企业即时全面停产整顿。与此同时，有内地媒体揭发，涉事烟花厂早在今年2月，已因违反安全生产规定而被当局处罚。

市长：极为痛心无比自责

综合《新华社》及《湖南日报》等内地媒体报道，在今日举行的发布会上，全体与会人员首先为事故中的遇难者默哀。长沙市委副书记、市长陈博彰其后发言，表示对事件感到「极为痛心、无比自责」，并代表市委、市政府，向所有遇难者、家属、受伤人员及全社会作出最诚恳的道歉。

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陈博彰承诺，当局将积极配合上级的事故调查，严格秉持实事求是的原则，开展全方位、深层次的调查核查，务求完整还原事故发生的全过程，强调「绝不模糊事实、绝不回避问题」。

全市烟花厂勒令停产整顿

为汲取此次惨痛教训，当局在发布会上宣布，自5月4日晚上7时起，浏阳全市所有的烟花爆竹生产企业，已全面停产进行整顿。与此同时，各领域的安全生产大排查、大整治工作亦同步展开，以堵塞监管漏洞，全力提升本质安全水平。

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烟花厂有前科2月曾因违规被罚

另据《现代快报》翻查浏阳市政府官方网站的公开资料，发现涉事的「华盛烟花制造燃放有限公司」早有安全隐患的前科。

资料显示，该公司在今年2月5日，曾因违反《安全生产法》的相关规定，被浏阳市应急管理局处以警告，并罚款15000元人民币。与此同时，该公司一名作业人员亦因同样原因，被个人警告及罚款7500元人民币。

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