Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴塞隆拿随机斩人｜中国女子游客区惨遭割喉亡 中领馆促彻查

即时中国
更新时间：11:00 2026-05-05 HKT
发布时间：11:00 2026-05-05 HKT

西班牙旅游热点巴塞隆拿发生一宗骇人听闻的随机杀人案，一名中国籍女子在光天化日之下，惨遭一名持刀狂徒当街斩杀并割喉，当场死亡。中国驻巴塞隆拿总领事馆证实事件，对同胞遇害深感悲痛，并已向当地警方提出严正交涉，要求全力彻查案件。

疑犯被捕 警列「性别暴力」调查

综合外电及内媒报道，事发于当地时间上周六（2日）上午约11时，地点为巴塞隆拿的埃斯普卢格斯德略布雷加特（Esplugues de Llobregat）地区，该区深受游客欢迎。据目击者称，一名持刀男子在街上徘徊，神色可疑，其后突然走近该名中国籍女受害人，向她连捅多刀，更残忍地割开其喉咙。

相关新闻：纽约地铁随机斩人｜狂徒持刀自称「路西法」 酿3伤后遭警轰毙

血溅巴塞隆拿！中国女子游客区惨遭割喉亡。 iStock
血溅巴塞隆拿！中国女子游客区惨遭割喉亡。 iStock

紧急救援人员赶抵现场时，受害人已因伤势过重，返魂乏术。有目击者形容，街上留下一条长长的血路，场面极为恐怖。

加泰罗尼亚警方事后已拘捕一名男性疑犯，并正循「性别暴力」及随机杀人的方向调查。

中方高度重视 促公正处理

中国驻巴塞隆拿总领事馆于昨日（4日）发出通报，证实遇害者为一名中国公民，并对其不幸遇害深感悲痛。总领馆表示，在接获警方通报后，已第一时间启动领事保护应急机制，并向遇害者家属致以诚挚慰问。

中方已明确要求西班牙警方必须全力彻查此案，依法、公正处理，切实维护中国公民的合法权益。总领馆将继续与当地部门保持沟通，并积极协助家属妥善处理后续事宜。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
影视圈
16小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
47分钟前
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
时事热话
20小时前
星岛申诉王｜月入9万都唔敢生仔？港女泪诉：供楼供车养长老，边有钱养细路
星岛申诉王｜夫妇月入9万 都唔敢生仔 港女详列开支 揭「月光族」悲歌
申诉热话
4小时前
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
时事热话
2小时前
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
食用安全
2026-05-04 11:00 HKT
山东「接盘侠」｜老婆频发细仔相予陌生男 验DNA惊揭3仔女2个非亲生
山东「接盘侠」｜老婆频发细仔相予陌生男 验DNA惊揭3仔女2个非亲生
奇闻趣事
5小时前
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
影视圈
3小时前
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
饮食
18小时前
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
饮食
19小时前