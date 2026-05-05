巴塞隆拿随机斩人｜中国女子游客区惨遭割喉亡 中领馆促彻查

西班牙旅游热点巴塞隆拿发生一宗骇人听闻的随机杀人案，一名中国籍女子在光天化日之下，惨遭一名持刀狂徒当街斩杀并割喉，当场死亡。中国驻巴塞隆拿总领事馆证实事件，对同胞遇害深感悲痛，并已向当地警方提出严正交涉，要求全力彻查案件。

疑犯被捕 警列「性别暴力」调查

综合外电及内媒报道，事发于当地时间上周六（2日）上午约11时，地点为巴塞隆拿的埃斯普卢格斯德略布雷加特（Esplugues de Llobregat）地区，该区深受游客欢迎。据目击者称，一名持刀男子在街上徘徊，神色可疑，其后突然走近该名中国籍女受害人，向她连捅多刀，更残忍地割开其喉咙。

相关新闻：纽约地铁随机斩人｜狂徒持刀自称「路西法」 酿3伤后遭警轰毙

血溅巴塞隆拿！中国女子游客区惨遭割喉亡。 iStock

紧急救援人员赶抵现场时，受害人已因伤势过重，返魂乏术。有目击者形容，街上留下一条长长的血路，场面极为恐怖。

加泰罗尼亚警方事后已拘捕一名男性疑犯，并正循「性别暴力」及随机杀人的方向调查。

中方高度重视 促公正处理

中国驻巴塞隆拿总领事馆于昨日（4日）发出通报，证实遇害者为一名中国公民，并对其不幸遇害深感悲痛。总领馆表示，在接获警方通报后，已第一时间启动领事保护应急机制，并向遇害者家属致以诚挚慰问。

中方已明确要求西班牙警方必须全力彻查此案，依法、公正处理，切实维护中国公民的合法权益。总领馆将继续与当地部门保持沟通，并积极协助家属妥善处理后续事宜。