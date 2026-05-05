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湖南烟花厂大爆炸︱灾后航拍片曝光 周边房屋尽毁变废墟

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更新时间：09:54 2026-05-05 HKT
发布时间：09:54 2026-05-05 HKT

周一（4日）下午4时43分左右，长沙浏阳市华盛烟花厂工场发生爆炸。最新消息指，至少酿成21死61伤。

据央视新闻报道，爆炸威力强大，现场多处房屋受损，多处仍冒出烟雾。据悉现场情况复杂，救援人员已经进入核心区域开展持续救援。

相关新闻：湖南浏阳烟花厂爆炸至少21死61伤 习近平要求尽速查明事故原因

400米外房屋玻璃遭震碎

此外，在距离核心现场三、四百米处，有房屋玻璃窗被爆炸冲击波震碎。

自事故发生后，当局成立现场救援指挥部，紧急调派5支救援队伍共482人，对事故现场进行处置。

事发厂区两处黑火药仓库存在高危风险，现场救援指挥部划定1公里核心救援区和3公里管控区，将危险区域群众撤离到安全地带。为防止救援过程中发生二次事故，救援队员在事发厂区周边设置隔离带、防火带，采取喷淋、加湿等措施，消除隐患。

企业负责人被控制

据悉，救援现场设置20个救援阵地，救援队员携带3部救援机器人，采取人、机协同模式救援。公安机关已对涉事企业负责人采取控制措施，并对事故原因调查。
 

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