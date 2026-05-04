沪教授舍身救回7岁女 举撑20分钟后溺毙

内地「五一」假期发生一宗伟大而悲痛的父爱故事。综合内地媒体报道，上海科技大学年仅39岁的助理教授王晨辉，日前带同7岁女儿到郊外戏水时，女儿不慎遇溺，王教授为救爱女奋不顾身跃入水中，并将女儿高高举起苦苦支撑了20分钟，直至女儿获救，他自己却因体力耗尽而没顶，不幸溺毙。

据上海科技大学于昨日（5月3日）发出的讣告，该院助理教授、研究员王晨辉，「因奋不顾身营救至亲，不幸溺水遇险」，经全力抢救后无效，于5月1日晚上7时46分逝世，终年39岁。

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有知情人士向媒体透露了事发时的感人细节。当时王晨辉带同7岁女儿到郊外一处地方玩水，女儿不慎落水，他见状立即跳下水，并奋力将女儿举起，让她得以呼吸，自己则在水中苦苦支撑了长达20分钟，直至女儿平安获救，但他本人却因体力透支而溺毙，与家人天人永隔。

出身农村「放牛娃」 成干细胞专家

据报道，王晨辉的学术成就背后，有著一段励志的成长故事。他曾自述出生于一个普通的南方农村家庭，童年时光多在田间劳作或放牛，正是这段亲近大自然的经历，让他对生命科学产生浓厚兴趣，最终踏上科研之路。

王晨辉博士毕业后，曾赴美国顶尖学府从事博士后研究，专攻成体干细胞及肾脏损伤修复等前沿领域，并于2021年回到上海科技大学任教，是备受师生敬重的青年学者。据悉，他的妻子同样从事科研工作，如今却要面对丧夫之痛，令人不胜唏嘘。