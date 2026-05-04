河南足浴店酿6死火灾 消防控制室被指无人值班值守

河南三门峡灵宝市一间足浴店于5月2日清晨发生致命大火，最终酿成6人死亡。国家消防救援局昨日（5月3日）披露，经初步了解，火警发生时，消防控制室无人值班值守，消防控制系统警报无人处置，终酿大祸。

浓烟锁店6人送院后不治

综合《央视新闻》等内地媒体报道，事发于当日清晨约6时半，灵宝市消防部门接报，指辖区内的「澜风足疗店」发生火警，并有人员被困。

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消防救援人员在约10分钟后赶抵现场，并迅速展开灌救及搜救行动。明火在20分钟内被扑灭，救援人员先后从火场中救出11名被困者。可惜的是，其中6人送往医院抢救后，最终证实不治；另外5人则幸运获救，并无受伤。据报，火灾现场有浓烈的烟熏痕迹。

消防系统警报无人理

至昨日，国家消防救援局官方账号「中国消防」发布影片称，据了解，灵宝足浴店火灾事发当时，消防控制室无人值班值守，消防控制系统警报无人处置，最终错失了救援的黄金时机。

据工商资料显示，涉事的「澜风足疗店」为24小时营业。