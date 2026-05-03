Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖南汉玩划艇机安全扣断挞瘫 健身室「密码丢失」拒交CCTV

即时中国
更新时间：16:15 2026-05-03 HKT
发布时间：16:15 2026-05-03 HKT

湖南有60岁男子在健身室玩划艇机时，疑安全扣突然断裂令他弹飞伤颈，目前下肢瘫痪，大小便失禁，医生指有九成机会不能康复。涉事健身室至今以「密码丢失、硬盘损坏」等理由，拒交出事发时的CCTV，警方已介入事件。

医生指九成机会终身瘫痪

湖南怀化邱女士，丈夫陈方友4月9日到已光顾2年的经济开发区菲特斯健身俱乐部（电力外滩店）玩划艇机，期间疑安全扣断裂，导致丈夫弹飞，落地时后脑著地受伤。

陈先生玩划艇机时安全扣断裂弹飞，后脑著地至今瘫痪。抖音＠奶粉姐
陈先生玩划艇机时安全扣断裂弹飞，后脑著地至今瘫痪。抖音＠奶粉姐
健身室负责人认为事故并非店方负全责。
健身室负责人认为事故并非店方负全责。
陈先生玩划艇机时安全扣断裂弹飞，后脑著地至今瘫痪。抖音＠奶粉姐
陈先生玩划艇机时安全扣断裂弹飞，后脑著地至今瘫痪。抖音＠奶粉姐
陈先生玩划艇机时安全扣断裂弹飞，后脑著地至今瘫痪。抖音＠奶粉姐
陈先生玩划艇机时安全扣断裂弹飞，后脑著地至今瘫痪。抖音＠奶粉姐

陈方友被送院急救，历经9小时手术后转入ICU，诊断为6-7颈椎骨折脱位、颈髓挫伤，虽生命体征平稳，但大小便失禁，双下肢仍处于瘫痪状态。医师告知邱女士，伤者后续一直坐轮椅的可能性高达90%。

事发后，邱女士向涉事健身室索取事发时的闭路电视，店方却不断以「需老总授权」、「密码错误」、「监控硬盘损坏」等推脱，拒不提供。

她指，丈夫入院至今医药费已逾8万元人民币，但健身室只支付了2.5万元医疗费与5天护工费1200元。邱女士质疑，健身室未买场地保险，担心丈夫会因无钱停药。

相关新闻：台网红「馆长」︱旗下健身室疑爆职场性骚扰 店长叫女教练「献出X鱼」

邱女士提供的聊天纪录显示，健身房负责人曾表示，作为场地经营者确有责任，已第一时间陪同伤者前往医院，但事发当天已去健身室现场做了器械评估，器械本身没有问题，「这件事不是我占100%责任，我的责任只占一部分」。

律师指健身室涉妨碍举证

怀化市公安局鹤城分局政工部门工作人员表示，已接到警情，会依法依规处理。邱女士表示，4月30日她接到自称辖区派出所所长的电话，告知其该事件不属于案件，但若需要帮助，会向相关部门反映、介入处理。

九派新闻报道，北京市中闻(西安)律师事务所谭敏涛分析，若因锁扣磨损导致崩断受伤，明确指向是健身器材维护不当，健身室应承担全部责任。监控由健身房掌控，无法提供构成举证妨碍，结合其他证据可推定健身房存在过错。家属可向法院对涉事健身房申请「先予执行」医药费，同时可举报其涉消费欺诈等，要求行政处罚并调解赔偿。家属还可依法主张多项赔偿。本案属民事侵权纠纷，警方应协助固定现场照片等证据，必要时可协助调查。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
时事热话
6小时前
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
生活百科
7小时前
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
影视圈
5小时前
青衣婆婆揸住碌竹采「五月雪」 伯伯持胶袋接应 网民识货指木棉絮好实用｜Juicy叮
青衣婆婆揸住碌竹采「五月雪」 伯伯持胶袋接应 网民识货指木棉絮好实用｜Juicy叮
时事热话
4小时前
赵雅芝神级基因强大 饼印孙女圆眼高鼻复制「最美冯程程」 与嫲嫲同框对镜头做俏皮举动
赵雅芝神级基因强大 饼印孙女圆眼高鼻复制「最美冯程程」 与嫲嫲同框对镜头做俏皮举动
影视圈
8小时前
01:20
黄雨生效︱猛烈阵风吹袭香港 天文台料本港短期内可能受冰雹影响
社会
4小时前
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
影视圈
2026-05-02 09:00 HKT
星岛申诉王｜昔日潮流胜地 沦陷变「死场」 商户变招自救 靠小红书获「免死金牌」
02:49
星岛申诉王｜昔日潮流胜地 沦陷变「死场」 商户变招自救 靠小红书获「免死金牌」
申诉热话
6小时前
曾江遗孀焦姣83岁生日近照罕曝光 60年代红极一时为元祖级武侠片女星 两度经历丧夫之痛
曾江遗孀焦姣83岁生日近照罕曝光 60年代红极一时为元祖级武侠片女星 两度经历丧夫之痛
影视圈
7小时前
观塘打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」结业！前牛下经营30年大排档 熟客叹可惜︰呢间好食都冇了
观塘打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」结业！前牛下经营30年大排档 熟客叹可惜︰呢间好食都冇了
饮食
21小时前