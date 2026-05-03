湖南汉玩划艇机安全扣断挞瘫 健身室「密码丢失」拒交CCTV

湖南有60岁男子在健身室玩划艇机时，疑安全扣突然断裂令他弹飞伤颈，目前下肢瘫痪，大小便失禁，医生指有九成机会不能康复。涉事健身室至今以「密码丢失、硬盘损坏」等理由，拒交出事发时的CCTV，警方已介入事件。

医生指九成机会终身瘫痪

湖南怀化邱女士，丈夫陈方友4月9日到已光顾2年的经济开发区菲特斯健身俱乐部（电力外滩店）玩划艇机，期间疑安全扣断裂，导致丈夫弹飞，落地时后脑著地受伤。

陈先生玩划艇机时安全扣断裂弹飞，后脑著地至今瘫痪。抖音＠奶粉姐

健身室负责人认为事故并非店方负全责。

陈先生玩划艇机时安全扣断裂弹飞，后脑著地至今瘫痪。抖音＠奶粉姐

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陈方友被送院急救，历经9小时手术后转入ICU，诊断为6-7颈椎骨折脱位、颈髓挫伤，虽生命体征平稳，但大小便失禁，双下肢仍处于瘫痪状态。医师告知邱女士，伤者后续一直坐轮椅的可能性高达90%。

事发后，邱女士向涉事健身室索取事发时的闭路电视，店方却不断以「需老总授权」、「密码错误」、「监控硬盘损坏」等推脱，拒不提供。

她指，丈夫入院至今医药费已逾8万元人民币，但健身室只支付了2.5万元医疗费与5天护工费1200元。邱女士质疑，健身室未买场地保险，担心丈夫会因无钱停药。



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邱女士提供的聊天纪录显示，健身房负责人曾表示，作为场地经营者确有责任，已第一时间陪同伤者前往医院，但事发当天已去健身室现场做了器械评估，器械本身没有问题，「这件事不是我占100%责任，我的责任只占一部分」。

律师指健身室涉妨碍举证

怀化市公安局鹤城分局政工部门工作人员表示，已接到警情，会依法依规处理。邱女士表示，4月30日她接到自称辖区派出所所长的电话，告知其该事件不属于案件，但若需要帮助，会向相关部门反映、介入处理。

九派新闻报道，北京市中闻(西安)律师事务所谭敏涛分析，若因锁扣磨损导致崩断受伤，明确指向是健身器材维护不当，健身室应承担全部责任。监控由健身房掌控，无法提供构成举证妨碍，结合其他证据可推定健身房存在过错。家属可向法院对涉事健身房申请「先予执行」医药费，同时可举报其涉消费欺诈等，要求行政处罚并调解赔偿。家属还可依法主张多项赔偿。本案属民事侵权纠纷，警方应协助固定现场照片等证据，必要时可协助调查。