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女性黑客松︱科技界长期性别失衡 致「她经济」产品缺失

即时中国
更新时间：09:40 2026-05-03 HKT
发布时间：09:40 2026-05-03 HKT

发起本次黑客松的团队She Nicest「她构未来」，由一群Z世代年轻女生组成。成员「栗子」对《星岛》谈起办赛初心，源于科技业界长期存在的性别失衡与偏见。

栗子回忆曾有团队成员参加中国最大的黑客松比赛Adventure X，发现选手男女比例直逼4:1，不少优秀女性开发者常沦为团队辅助角色。以男性为主导的投资圈更普遍认为，开发女性产品等同于「做公益」。

「我们不希望女性黑客松被当作公益，我们希望她们能在商业世界里跑通。因为只有这样，才能扩大影响力，长期运转下去」，栗子表示，团队相信「她经济」市场早已成熟，女性视角科技产品从来不缺商业价值，缺的是平台与机会。

立志办「世一」女性黑客松

咨询公司埃森哲数据显示，中国20岁至60岁女性消费者规模近4亿人，年度消费开支高达10万亿元人民币。天猫2023年《消费电子行业经营趋势白皮书》亦指出，消费类电子产品的女性消费者占比接近6成，高于男性消费者。

截至目前，She Nicest已经先后在上海、北京、杭州举办2场女性黑客松比赛，累计3000多人参与，产出200多个项目，她们的目标是举办「世界最大的女性黑客松」。

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