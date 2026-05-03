深圳核心区楼市松绑 非深户持证购一套「五一」外地客咨询大增

深圳楼市迎来重大松绑，福田、南山和宝安三大核心区放宽限购。深户家庭可于核心区入手第3套房，非深户持居住证可购置1套。这意味着大批深圳新市民、年轻白领及灵活就业人员具备购房资格，成为政策最大突破；公积金贷款力度亦同步加码。有分析指，新政旨在回应中央「努力稳定房地产市场」要求，也希望提振楼市信心。新政落地后的五一假期，外地客户咨询量明显增加。

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上周三（4月29日），深圳市住房和建设局印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，涉及住房限购政策及住房公积金贷款政策两大核心调整，上周四（4月30日）起施行。

今次政策焦点，是福田区、南山区和宝安区新安街道三大核心片区「定向松绑」。

深户家庭可购第3套房

根据新规，符合深圳商品住房购买条件的居民家庭，可在原有住房限购基础上，在上述核心区内增购1套商品住房。具体而言，深户家庭可在核心区购买第3套房；连续缴纳社保或个税满1年的非深户家庭，可在核心区购买第2套房。

深圳核心区楼市松绑，非深圳户持证可购一套房。示意图。宝安日报

更具突破性的是，非深户购房门槛明显降低。持有有效深圳经济特区居住证的非深户家庭，可在核心区直接购买1套商品住房，毋须满足任何社保或个税缴纳年限的前置条件。

这意味着，大量在深圳实际居住工作但社保记录不连贯的新市民、年轻白领，以及灵活就业人员，被阶段性纳入了核心区的购房资格范围。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对《界面新闻》分析：「放开中心区限购的目的，是激活部分外地人群的购房需求。中心区房源价格较高，此举能导入部分高收入人群，有助于改善当前市场的结构性困境。」

公积金贷款亦同步加码。新政将单人申请住房公积金贷款额度提高至70万元（人民币，下同），夫妻或多人共同申请、合并计算可贷额度的，最高为130万元。与此同时，政策还首次将「初婚初育居民家庭」纳入支持范围，给予50%的上浮。

上海易居房地产研究院副院长严跃进对《第一财经》表示，新政旨在响应上周二（28日）中央政治局「努力稳定房地产市场」的总体要求，支持居民刚性和改善性住房需求，也希望借五一看房旺季提振楼市信心。

政策推出后的4月30日，深圳数间房地产门店看房量显著增加。《证券时报》报道，深圳乐有家门店一手看房量较4月工作日上涨39%，二手看房量上涨36%；门店签约同步活跃，二手签约量较4月工作日上涨56%。

路透社分析称，作为一线城市之一，深圳进一步放宽购房限制，反映地方政府仍在加力托底楼市需求。去年9月，深圳已全面放开非核心区限购。