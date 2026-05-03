Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳核心区楼市松绑 非深户持证购一套「五一」外地客咨询大增

即时中国
更新时间：08:26 2026-05-03 HKT
发布时间：08:26 2026-05-03 HKT

深圳楼市迎来重大松绑，福田、南山和宝安三大核心区放宽限购。深户家庭可于核心区入手第3套房，非深户持居住证可购置1套。这意味着大批深圳新市民、年轻白领及灵活就业人员具备购房资格，成为政策最大突破；公积金贷款力度亦同步加码。有分析指，新政旨在回应中央「努力稳定房地产市场」要求，也希望提振楼市信心。新政落地后的五一假期，外地客户咨询量明显增加。

▍中国组 ▍

上周三（4月29日），深圳市住房和建设局印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，涉及住房限购政策及住房公积金贷款政策两大核心调整，上周四（4月30日）起施行。

今次政策焦点，是福田区、南山区和宝安区新安街道三大核心片区「定向松绑」。

深户家庭可购第3套房

根据新规，符合深圳商品住房购买条件的居民家庭，可在原有住房限购基础上，在上述核心区内增购1套商品住房。具体而言，深户家庭可在核心区购买第3套房；连续缴纳社保或个税满1年的非深户家庭，可在核心区购买第2套房。

深圳核心区楼市松绑，非深圳户持证可购一套房。示意图。宝安日报
深圳核心区楼市松绑，非深圳户持证可购一套房。示意图。宝安日报

更具突破性的是，非深户购房门槛明显降低。持有有效深圳经济特区居住证的非深户家庭，可在核心区直接购买1套商品住房，毋须满足任何社保或个税缴纳年限的前置条件。

这意味着，大量在深圳实际居住工作但社保记录不连贯的新市民、年轻白领，以及灵活就业人员，被阶段性纳入了核心区的购房资格范围。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对《界面新闻》分析：「放开中心区限购的目的，是激活部分外地人群的购房需求。中心区房源价格较高，此举能导入部分高收入人群，有助于改善当前市场的结构性困境。」

公积金贷款亦同步加码。新政将单人申请住房公积金贷款额度提高至70万元（人民币，下同），夫妻或多人共同申请、合并计算可贷额度的，最高为130万元。与此同时，政策还首次将「初婚初育居民家庭」纳入支持范围，给予50%的上浮。

上海易居房地产研究院副院长严跃进对《第一财经》表示，新政旨在响应上周二（28日）中央政治局「努力稳定房地产市场」的总体要求，支持居民刚性和改善性住房需求，也希望借五一看房旺季提振楼市信心。

政策推出后的4月30日，深圳数间房地产门店看房量显著增加。《证券时报》报道，深圳乐有家门店一手看房量较4月工作日上涨39%，二手看房量上涨36%；门店签约同步活跃，二手签约量较4月工作日上涨56%。

路透社分析称，作为一线城市之一，深圳进一步放宽购房限制，反映地方政府仍在加力托底楼市需求。去年9月，深圳已全面放开非核心区限购。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖今晚搅珠 总投注额破4.14亿 历来第2高
六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖4注中 每注派逾5500万元 睇下幸运儿系咪你!
社会
10小时前
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
影视圈
23小时前
五一黄金周｜旺角「星际城市」迫爆内地相机客 「兆万中心」翻生无望续沦死场
五一黄金周｜旺角「星际城市」迫爆内地相机客 「兆万中心」翻生无望续沦死场
社会
13小时前
观塘打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」结业！前牛下经营30年大排档 熟客叹可惜︰呢间好食都冇了
观塘打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」结业！前牛下经营30年大排档 熟客叹可惜︰呢间好食都冇了
饮食
12小时前
郭可盈林文龙庆拍拖31年 于豪宅玄关位肉麻亲热放闪 16岁女儿富贵装扮显富三代身价
郭可盈林文龙庆拍拖31年 于豪宅玄关位肉麻亲热放闪 16岁女儿富贵装扮显富三代身价
影视圈
12小时前
公务员拥300万公积金 归功「运气」零打理 专家吁适时调整 「分散投资环球及亚股 美股仅四成」
公务员拥300万公积金 归功「运气」零打理 专家吁适时调整 「分散投资环球及亚股 美股仅四成」
投资理财
2小时前
正义女神大结局丨「郑官」周嘉洛名表失窃之谜 监制钟澍佳还原真相 揭郑家姊弟最大伤痛
正义女神大结局丨「郑官」周嘉洛名表失窃之谜 监制钟澍佳还原真相 揭郑家姊弟最大伤痛
影视圈
14小时前
周嘉洛爆红嚣张当众闹幕后同事 惊觉过份急做一事求原谅 曾被定型问题学生要读特殊学校
周嘉洛爆红嚣张当众闹幕后同事 惊觉过份急做一事求原谅 曾被定型问题学生要读特殊学校
影视圈
10小时前
视后林夏薇低胸装俯身「谷尽」任影 接连有剧播成逆市奇葩 「TVB一姐」地位极稳固
视后林夏薇低胸装俯身「谷尽」任影 接连有剧播成逆市奇葩 「TVB一姐」地位极稳固
影视圈
16小时前
56岁陈松伶近况惊揭一部位下垂 脸部浮肿眼袋深陷 「树根手」显老态吓窒网民
56岁陈松伶近况惊揭一部位下垂 脸部浮肿眼袋深陷 「树根手」显老态吓窒网民
影视圈
13小时前