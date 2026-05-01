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「五一」假期首日 全国跨域流动3.4亿人次同比增3.4%

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更新时间：22:30 2026-05-01 HKT
发布时间：22:30 2026-05-01 HKT

「五一」小长假首日，全国跨区域流动达3.4亿人次，同比增长3.4%。

据《人民日报》报道，交通运输部预计2026年5月1日，全社会跨区域人员流动量34410.0万人次，环比增长55.9%，同比增长3.4%。其中：

铁路客运量2480万人次，环比增长25.3%，同比增长7.3%。

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公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）31524万人次，环比增长59.5%，同比增长3.2%。其中，公路营业性客运量4069万人次，环比增长12.4%，同比增长3.1%；高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量27455万人次，环比增长70.0%，同比增长3.2%。

水路客运量173.0万人次，环比增长97.0%，同比增长4.9%。

民航客运量233.0万人次，环比下降2.1%，同比下降0.7%。

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