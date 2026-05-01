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七旬妇乳房藏30cm活虫 游走人体随时攻脑 专家揭原因

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更新时间：16:28 2026-05-01 HKT
发布时间：16:28 2026-05-01 HKT

湖北恩施一名75岁老妇，早前因乳房痕痒及摸到硬块而求医，医生手术期间竟从其乳房中，取出长达30厘米、状如面条的白色活虫，场面骇人。医生警告，此类寄生虫会在人体内四处「游走」，一旦进入大脑等重要器官，后果不堪设想。

乳房硬块竟是活虫寄居

《极目新闻》报道，该名75岁的女患者，平日仅感觉乳房有轻微瘙痒，并无其他不适。直至意外摸到一个核桃大小的包块后，才前往恩施州中心医院乳腺外科求诊。

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该院副主任医生庹敏为其进行手术，切开组织后，惊见一条白色长虫蠕动，最终完整取出一条长约30厘米的活体寄生虫。

医生：可致失明死亡

据医生介绍，这种骇人的寄生虫名为「裂头蚴」，是曼氏迭宫绦虫的幼虫，属罕见的寄生虫感染。其最危险之处，在于牠并不会安份地待在一个地方，而是会在人体内四处游走。

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庹敏医生警告，裂头蚴一旦「游」到眼睛、大脑等重要器官，可导致失明、剧烈头痛、呕吐、意识障碍，甚至死亡等严重后果，犹如体内的「游走炸弹」。

勿饮生水食生肉

医生提醒，要预防此类寄生虫感染，必须注意个人卫生习惯。切勿轻信所谓的「生肉外敷」等民间偏方，亦要避免进食未经煮熟的蛙、蛇等野味肉食，同时不应饮用生水或接触受污染的水源。医生强调，一旦身体有任何不适，应立即寻求专业西医诊治，切勿胡乱处理。

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