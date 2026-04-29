浙江23岁女两个月暴瘦11公斤 脂肪剩8公斤变纸片人停经求医

浙江绿城心血管病医院近日接诊一名23岁、身高1.7米，体重44公斤的女孩。她原本体重55公斤，在常人眼中已属标准，但为了追求极致的「纸片人」身材，竟盲目注射网红减肥针，短短2个月内体重暴跌11公斤，整个人瘦到「皮包骨」，甚至出现停经等问题。

据该院临床营养科主任吴妍介绍，她为女孩进行人体成分分析时，数据触目惊心：全身脂肪仅剩约8公斤，而普通成年女性的健康脂肪量通常在11至16公斤之间。严重的肌肉流失让女孩的身体机能几近崩溃。长期的极端节食叠加药物滥用，不仅令她浑身乏力，更引发了停经等内分泌失调问题。

吴妍指出，女孩即使在身体亮起红灯后，依然固执地认为自己「还不够瘦」，这属于典型的不健康减重，甚至已带有「体像障碍」（Body Dysmorphic Disorder）的心理倾向，即患者对自身形象产生扭曲认知，无法客观看待体重与外观。

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吴妍呼吁减肥应以科学为基础，切勿盲目跟风使用未经医生处方的减肥药物或注射针剂。极端减重不仅无法带来健康美，反而可能导致不可逆的身体损伤，包括骨质疏松、生殖功能受损及代谢紊乱。

目前，该名女孩已在医院接受营养及心理综合治疗，康复之路漫长。事件在内地社交平台引发热议，不少网民感叹「瘦不等于美，健康才是」、「不运动的瘦都是病态」、「不要再给女性制造身材焦虑了」。