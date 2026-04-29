Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

参加「野味团」误入缅甸被卖诈骗园 前解放军牛粪抹身徒手爬墙逃亡

即时中国
更新时间：12:15 2026-04-29 HKT
发布时间：12:15 2026-04-29 HKT

海南三亚导游杨雷近日向《新京报》媒体公开讲述上月逃出缅甸电骗园区的可怕经历。当时，他声称在泰缅边境参加当地 「野味团」 时意外误入缅甸境内，遭武装人员控制后被贩卖至缅甸三佛塔电诈园区。凭借从军时练就的格斗与野外生存技能，他翻墙逃脱、山林避险，最终在中国驻泰使馆协助下安全回国。

「身价」14万人民币

30多岁的杨雷是海南三亚一名导游，有过从军经历。3月6日，他在泰国准备带团期间，独自报名参加当地一个所谓「野味团」，计划游览泰缅边境风光。不料行程车辆偏离路线，意外驶入缅甸境内。刚越过边境，多名携带枪械的当地武装人员便突然出现，将杨雷及同行人员团团控制，当场没收通讯设备，人身自由被完全限制。


相关新闻：缅甸诈骗园区︱粤女大学生游泰遭掳 家属付¥20万赎金仍被拖延

「当时脑子一片空白，知道闯了大祸。」杨雷回忆，被控制后，他们被辗转带往缅泰边境偏僻地带，随后被 「蛇头」以每人约14万元人民币的价格，贩卖至缅甸三佛塔电诈园区。

该园区位于深山密林之中，四周被高墙、铁丝网与监控设备包围，外围有武装人员 24 小时巡逻，内部管控严苛、手段残忍，是典型的跨境电信诈骗窝点。

进入园区后，杨雷因有从军经历、身手矫健，未被立刻安排参加诈骗培训，反而被允许有限度使用手机，这为他后续逃亡提供了机会。他表面顺从，暗中仔细观察园区布局、巡逻规律与安保漏洞，默默规划逃生路线。

徒手攀越6米高墙

3 月17日深夜，园区安保因深夜值守出现松懈。杨雷抓住转瞬即逝的机会，避开巡逻岗哨，来到园区外围围墙处。这道围墙高约 6 米，顶部布满锋利铁丝网，常人难以逾越。但他凭借部队训练练就的攀爬与格斗功底，徒手翻越高墙，成功逃出电诈园区控制范围。

杨电逃出园区后，武装人员很快发现并组织追捕，甚至放出追踪犬搜山。为躲避搜捕，杨雷毅然钻入原始深山，依靠从军时掌握的野外生存技能辨别方向、寻找水源与食物。为掩盖自身气味、防止被追踪犬发现，他情急之下在身上涂抹牛粪，借此规避搜捕。

在危机四伏的山林中，他昼伏夜出，躲避巡逻队与搜捕犬，凭借顽强毅力持续跋涉约两天两夜。3 月 19 日，他成功穿越缅泰边境山林，进入泰国境内。

抵达安全区域后，他在一位女大学生的帮助下，第一时间联系泰国警方与中国驻泰国大使馆，在使馆工作人员协助下办理相关手续，最终安全返回国内。

回国已一个多月，杨雷仍时常从噩梦中惊醒。他坦言，此次遭遇让他深刻体会到境外电骗园区的残酷，也希望通过自身经历警示所有人：境外旅游务必严守边界，切勿轻信非正规旅游项目，更不要贸然前往边境敏感区域。

针对近期多多中国公民被诱骗至泰缅边境的事件，中国驻泰国大使馆于 4 月24 日发布安全提醒：多名中国公民被不法分子以 「高薪招聘」、旅游观光等名义诱骗，经泰国前往泰缅边境后被胁迫从事电信网络诈骗，部分人员遭遇人身控制、暴力侵害与非法拘禁。

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
奇闻趣事
2026-04-28 07:30 HKT
落难手机龙头成功转型发「光」 诺基亚股价16年高 专家解读光通讯市场前景大｜星市攻略
落难手机龙头成功转型发「光」 诺基亚股价16年高 专家解读光通讯市场前景大｜星市攻略
投资理财
7小时前
以同理心点亮不平凡 师生并肩跨越成长障碍 匡智张玉琼晨辉学校六度荣膺行政长官卓越教学奖 陪伴学童绽放闪亮人生 点亮不平凡的轨迹：信念驱动创新改变
教育资讯
4小时前
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
影视圈
20小时前
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
影视圈
15小时前
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
饮食
20小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
饮食
21小时前
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
食用安全
20小时前