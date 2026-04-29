参加「野味团」误入缅甸被卖诈骗园 前解放军牛粪抹身徒手爬墙逃亡

海南三亚导游杨雷近日向《新京报》媒体公开讲述上月逃出缅甸电骗园区的可怕经历。当时，他声称在泰缅边境参加当地 「野味团」 时意外误入缅甸境内，遭武装人员控制后被贩卖至缅甸三佛塔电诈园区。凭借从军时练就的格斗与野外生存技能，他翻墙逃脱、山林避险，最终在中国驻泰使馆协助下安全回国。

「身价」14万人民币

30多岁的杨雷是海南三亚一名导游，有过从军经历。3月6日，他在泰国准备带团期间，独自报名参加当地一个所谓「野味团」，计划游览泰缅边境风光。不料行程车辆偏离路线，意外驶入缅甸境内。刚越过边境，多名携带枪械的当地武装人员便突然出现，将杨雷及同行人员团团控制，当场没收通讯设备，人身自由被完全限制。



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「当时脑子一片空白，知道闯了大祸。」杨雷回忆，被控制后，他们被辗转带往缅泰边境偏僻地带，随后被 「蛇头」以每人约14万元人民币的价格，贩卖至缅甸三佛塔电诈园区。

该园区位于深山密林之中，四周被高墙、铁丝网与监控设备包围，外围有武装人员 24 小时巡逻，内部管控严苛、手段残忍，是典型的跨境电信诈骗窝点。

进入园区后，杨雷因有从军经历、身手矫健，未被立刻安排参加诈骗培训，反而被允许有限度使用手机，这为他后续逃亡提供了机会。他表面顺从，暗中仔细观察园区布局、巡逻规律与安保漏洞，默默规划逃生路线。

徒手攀越6米高墙

3 月17日深夜，园区安保因深夜值守出现松懈。杨雷抓住转瞬即逝的机会，避开巡逻岗哨，来到园区外围围墙处。这道围墙高约 6 米，顶部布满锋利铁丝网，常人难以逾越。但他凭借部队训练练就的攀爬与格斗功底，徒手翻越高墙，成功逃出电诈园区控制范围。

杨电逃出园区后，武装人员很快发现并组织追捕，甚至放出追踪犬搜山。为躲避搜捕，杨雷毅然钻入原始深山，依靠从军时掌握的野外生存技能辨别方向、寻找水源与食物。为掩盖自身气味、防止被追踪犬发现，他情急之下在身上涂抹牛粪，借此规避搜捕。

在危机四伏的山林中，他昼伏夜出，躲避巡逻队与搜捕犬，凭借顽强毅力持续跋涉约两天两夜。3 月 19 日，他成功穿越缅泰边境山林，进入泰国境内。

抵达安全区域后，他在一位女大学生的帮助下，第一时间联系泰国警方与中国驻泰国大使馆，在使馆工作人员协助下办理相关手续，最终安全返回国内。

回国已一个多月，杨雷仍时常从噩梦中惊醒。他坦言，此次遭遇让他深刻体会到境外电骗园区的残酷，也希望通过自身经历警示所有人：境外旅游务必严守边界，切勿轻信非正规旅游项目，更不要贸然前往边境敏感区域。

针对近期多多中国公民被诱骗至泰缅边境的事件，中国驻泰国大使馆于 4 月24 日发布安全提醒：多名中国公民被不法分子以 「高薪招聘」、旅游观光等名义诱骗，经泰国前往泰缅边境后被胁迫从事电信网络诈骗，部分人员遭遇人身控制、暴力侵害与非法拘禁。