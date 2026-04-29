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「5.1」假期︱料30日傍晚现港人北上高峰 一文睇清深圳各口岸出入境繁忙时段

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更新时间：10:21 2026-04-29 HKT
发布时间：10:21 2026-04-29 HKT

「5.1」小长假即将到临，肯定有十万计港人北上度假。「深圳口岸」预计30日晚6时起，便会出现港人北上的高峰，到5月1日，深圳各口岸的单日旅客出入境量最高达108万人次。

「深圳口岸」指，深港口岸在「5.1」小长假，将迎来出入境客流高峰，日均客流量预计达94万人次。4月30日18时至21时，会有香港居民入境高峰。

「5.1」假期各深圳口岸繁忙时段预测。深圳口岸
「5.1」假期各深圳口岸繁忙时段预测。深圳口岸


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至于出入境客流高峰会在5月1日至3日出现，单日峰值预计出现在5月1日，达108万人次。

其中，预计罗湖口岸、深圳湾口岸、福田口岸、广深港高铁西九龙站口岸、莲塘口岸，日均出入境人员将分别达23万人次、18万人次、21万人次12万人次、10万人次。

深圳宝安国际机场预计日均出入境人员达2万人次。

 

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