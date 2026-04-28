云南14岁少年奸杀女同学被判无期徒刑

去年7月，云南曲靖15岁的初中女孩疑被同班14岁男同学在回家途中杀害，并将尸体拖行200多米丢弃路边。案件今日（28日）一审宣判，蒋姓被告故意杀人、强奸罪成立，因犯罪时不满18周岁，依法不适用死刑，决定判处无期徒刑。

方某某年仅15岁。潇湘晨报

案件今日在曲靖市中级人民法院一审宣判。经审理查明，蒋姓被告（时年14岁）与方姓被害人（殁年15岁）是同学。去年7月6日晚至7日凌晨，蒋姓被告采用暴力手段企图对方姓被害人实施奸淫，后恐罪行败露用双手掐住方姓被害人颈部致她死亡。

法院认为，蒋姓被告犯罪情节特别恶劣，后果严重，应依法严惩，但其犯罪时不满18周岁，依法不适用死刑。根据他犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，遂作出上述判决。

蒋某某将方某某抛尸路边。潇湘晨报

《潇湘晨报》去年8月引述女死者的父亲方先生称，女儿当晚被一名女同学叫出去玩，其中有几名女儿的同班同学，包括被告蒋某某。蒋某某主动送女儿和女同学回家，在送完女同学后，在送女儿回家的路上犯案。

警方告诉方先生，蒋某某欲性侵女儿，女儿反抗，其间将她掐死。行凶后，蒋某某欲藏匿尸体，在拖至水泥路上时，接到其母亲的电话，遂将尸体扔在路边回家。凌晨时份，有人发现尸体并报警。