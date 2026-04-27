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新皇岗口岸联检大楼正式通电 投运在即5分钟完成通关

即时中国
更新时间：21:45 2026-04-27 HKT
发布时间：21:45 2026-04-27 HKT

新皇岗口岸又有新进展了！今日（27日）随著最后一台变压器合闸，新皇岗口岸联检大楼正式通电，口岸距正式投运再近一步。建成后，该口岸通关时间可由原来的30分钟大幅缩短至约5分钟。

新皇岗口岸位于深圳市福田区，是全球最大的陆路口岸，也是深港间唯一24小时通关的旅检口岸。该口岸采用「一地两检」及「合作查验、一次放行」通关模式，取代传统的两次排队模式。

相关新闻：新皇岗口岸︱邓炳强盼尽快开通：无人「叹慢板」 研究莲塘/香园围口岸实施一地两检

新皇岗口岸联检大楼建成后，将承担深港通关、口岸运营等关键功能，预计日通关流量20万人次、高峰可达30万人次，通关时间可由原来的30分钟大幅缩短至约5分钟，大大提升旅客通关效率。

据悉，新皇岗口岸联检大楼电力报装容量总计59874千伏安，是深圳口岸供电规模最大、保障等级最高的重点工程。

南方电网深圳福田供电局营业部电费计量班班长牛继伟表示，新皇岗口岸配置32台主用变压器及多台专用高压电机，总供电容量近6万千伏安，相当于福田口岸供电容量的6倍，可全面支撑口岸24小时通关与各类核心负荷用电需求。

本次电力保障工程全面落地，为新皇岗口岸通关查验、跨境服务、日常运营提供了稳定电力支撑。
 

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