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POP MART捞过界｜LABUBU雪柜炒价近九千 溢价五成掀抢购潮

即时中国
更新时间：16:00 2026-04-27 HKT
发布时间：16:00 2026-04-27 HKT

主打潮流玩具「盲盒」的泡泡玛特（Pop Mart）近日宣布进军家电市场，推出其首款家电产品「THE MONSTERS生活家系列冷藏箱」。该产品定价为5999元人民币，但尚未正式发售，二手交易平台的炒价已高达8999元，溢价幅度达50%，引发市场高度关注。

全球限量999台

据悉，该款被暱称为「LABUBU雪柜」的冷藏箱分为「Home」及「House of the Monsters」两个版本，将于本周四（4月30日）晚上10时正式开售。两款均为全球限量发售999台，每台都设有独立的限定编号，极具收藏价值。

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尽管定价不菲，市场反应却异常热烈。截至发稿时，内地京东平台的预约人数已超过2500人，淘宝平台亦有逾800人将其加入购物车，两大官方平台合计预约总人数已突破3300人，远超其发售数量，预示将会引发一轮抢购潮。

泡泡玛特此次推出高价家电，被市场解读为「精准收割忠实粉丝」的策略。事实上，该公司正积极拓展其业务版图。

泡泡玛特首席运营官司德早前在2025年业绩发布会上已预告，公司的家电产品将会面世。此外，公司的甜品业务亦将于今年上半年正式开设线下门店。

据内地传媒报道，泡泡玛特未来将陆续推出更多以其IP为主题的小家电，产品线涵盖电水壶、咖啡机、电动牙刷及风筒等多个品类，现已进入大规模备货阶段，并计划先在内地市场推出，其后再扩展至海外。

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