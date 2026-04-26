Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

华晨宇︱「5.1」玉溪演唱会突刹停 网民热议「不可抗力」

即时中国
更新时间：17:50 2026-04-26 HKT
发布时间：17:50 2026-04-26 HKT

内地歌手华晨宇22日突宣布原定「5.1」开始举行的云南澄江演唱会延期，需向已购票者退票及补偿因此产生的酒店、交通费。事件成为微博热搜，纷纷质疑仅凭一句「不可抗力」便取消演唱会，是剥夺公众知情权。

疑损抚仙湖环境

华晨宇22日于社交平台发文指，因「不可抗力」因素要将5月1日、2日、4日、5日在云南玉溪澄江抚仙湖的演唱会延期。

24日，澄江文旅宣布会对演唱会延期产生的相关损失补偿方案。根据方案，将对本次演唱会门票关联预订的机票、高铁票、火车票等退票产生的手续费将给予补偿；住宿方面，观演当天及前一天在玉溪市及周边地区预订的酒店，因退订产生的扣费损失亦纳入补偿范围。

华晨宇云南的演唱会在举行前不足十日突然叫停。
华晨宇云南的演唱会在举行前不足十日突然叫停。
工程人员正在拆除华晨宇演唱会场地设施。潇湘晨报
工程人员正在拆除华晨宇演唱会场地设施。潇湘晨报
华晨宇云南的演唱会在举行前不足十日突然叫停。
华晨宇云南的演唱会在举行前不足十日突然叫停。

相关新闻：ARC'TERYX︱「蔡国强烟花秀事件」调查公布 江孜县多名干部被追责

补偿方案并未令公众对事件消除疑虑，认为在演出前十日，才仅以「不可抗力」突然刹停演唱会难以服众，要求相关单位清楚说明原因。

「红星新闻」有评论指，「不可抗力」一般指无法预见等天灾、突发公共事件，今次事件未有具体说明下延期，其正当性与可信度难免遭受质疑。

《潇湘晨报》指，演唱会场地距离抚仙湖水岸线约200米，当地属于澄江市环湖棚户区改造暨生态移民搬迁点，政府为保护抚仙湖生态，对该村实施搬迁计划。

有演唱会的工作人员指，场地「究竟属不属于（保护区）红线范围，要以玉溪市政府的答复为准。」

报道指，多名当地民众受访表示，对于保护抚仙湖而迁走湖畔居民，但又允许在原址搭建建筑举办演唱会，「难以理解」。

网民纷纷留言，「到底触动了谁的蛋糕？」、「官宣不可抗力」、「必须给一个说法」、「此事相当诡异」、「敢在离水源那么近的地方搞舞台，本就没有环保理念」。

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
影视圈
10小时前
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
商业创科
8小时前
00:56
天文台︱周二、三落大雨？东北季候风再临 本周后期再度降温至20°C 5.1后始回暖
社会
5小时前
手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出 网民踢爆藏4大致命疑点 广华医院：勿向可疑信件缴费｜Juicy叮
手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出藏4大疑点 广华医院吁：勿向可疑信件缴费｜Juicy叮
时事热话
26分钟前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
2026-04-24 19:21 HKT
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」 街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
时事热话
2026-04-25 15:37 HKT
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
影视圈
23小时前
将军澳「扒手党」周街开背囊 失手扮好人提醒：个袋打开 街坊认出惯犯大爆出没热点｜Juicy叮
将军澳「扒手党」周街开背囊 失手扮好人提醒：个袋打开 街坊认出惯犯大爆出没热点｜Juicy叮
时事热话
8小时前
欧倩怡谈前夫郭晋安带儿子豪游住总统套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
欧倩怡谈前夫郭晋安带儿子豪游住总统套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
影视圈
22小时前
特朗普公开白宫记者协会晚宴的枪击疑犯被捕照片。
02:32
白宫记者晚宴枪击︱教师枪手冲闸画面曝光 特朗普公开疑犯被捕照︱有片
即时国际
7小时前