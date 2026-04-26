华晨宇︱「5.1」玉溪演唱会突刹停 网民热议「不可抗力」

内地歌手华晨宇22日突宣布原定「5.1」开始举行的云南澄江演唱会延期，需向已购票者退票及补偿因此产生的酒店、交通费。事件成为微博热搜，纷纷质疑仅凭一句「不可抗力」便取消演唱会，是剥夺公众知情权。

疑损抚仙湖环境

华晨宇22日于社交平台发文指，因「不可抗力」因素要将5月1日、2日、4日、5日在云南玉溪澄江抚仙湖的演唱会延期。

24日，澄江文旅宣布会对演唱会延期产生的相关损失补偿方案。根据方案，将对本次演唱会门票关联预订的机票、高铁票、火车票等退票产生的手续费将给予补偿；住宿方面，观演当天及前一天在玉溪市及周边地区预订的酒店，因退订产生的扣费损失亦纳入补偿范围。

华晨宇云南的演唱会在举行前不足十日突然叫停。

工程人员正在拆除华晨宇演唱会场地设施。潇湘晨报

华晨宇云南的演唱会在举行前不足十日突然叫停。

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补偿方案并未令公众对事件消除疑虑，认为在演出前十日，才仅以「不可抗力」突然刹停演唱会难以服众，要求相关单位清楚说明原因。

「红星新闻」有评论指，「不可抗力」一般指无法预见等天灾、突发公共事件，今次事件未有具体说明下延期，其正当性与可信度难免遭受质疑。

《潇湘晨报》指，演唱会场地距离抚仙湖水岸线约200米，当地属于澄江市环湖棚户区改造暨生态移民搬迁点，政府为保护抚仙湖生态，对该村实施搬迁计划。

有演唱会的工作人员指，场地「究竟属不属于（保护区）红线范围，要以玉溪市政府的答复为准。」

报道指，多名当地民众受访表示，对于保护抚仙湖而迁走湖畔居民，但又允许在原址搭建建筑举办演唱会，「难以理解」。

网民纷纷留言，「到底触动了谁的蛋糕？」、「官宣不可抗力」、「必须给一个说法」、「此事相当诡异」、「敢在离水源那么近的地方搞舞台，本就没有环保理念」。