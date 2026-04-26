国寿前高层杀妻｜藏尸行李箧弃荒野 官称死者「有责」判无期徒刑

据内媒报道，广东中山市发生一宗骇人听闻的凶杀案。一名44岁女子李敏（化名）因丈夫婚外情等问题发生争执，惨遭其51岁丈夫张勇（化名）掐颈杀害。凶手为中国人寿财险公司前高层，犯案后更将尸体藏于行李箧，驱车近200公里抛弃于英德市的偏僻水域。案件一审宣判，张勇因故意杀人罪被判处无期徒刑，但死者家属不满判决，已申请抗诉，期望法律能严惩凶手。

七旬翁两年内痛失妻女与外孙顿失所依

「我不明白，这么小的事情，为什么要杀人灭口。」72岁的失独老人李武（化名），在家中抚摸著女儿李敏留下的画作，因天气潮湿，画作已满布霉点，如同他破碎的心。在不到两年的时间里，老伴因病离世，如今独生女又命丧枕边人手中，只剩下他与年仅17岁的外孙相依为命。

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据潇湘晨报，李武忆述，女儿遇害的床上，两边都被挣扎的脚蹬破，痕迹依然可见，足见当时的惨况。他无法接受，仅仅因为家庭纠纷，凶手竟下此毒手。

判决书披露，被告张勇与死者李敏均为再婚，于2025年2月结婚。事发于同年7月15日晚，两人因张勇的婚外情及财务纠纷激化矛盾，张勇将李敏掐颈杀害。事后，他未施任何急救，而是直接将尸体装入行李箧并驱车抛尸，企图掩盖罪行。

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然而，一审法院在判词中指出：「鉴于本案因婚姻家庭矛盾所引发……被害人未能采用理智平和的方式处理夫妻纠纷，多次对被告人实施打骂、胁迫等过激行为……故被害人应对夫妻关系恶化承担一定责任。」法院认为被告人并非预谋杀人，属一时冲动，且归案后认罪悔罪态度良好，因此酌情从轻处罚，判处无期徒刑，并赔偿约8.8万元人民币。

17岁子憾未能保护妈妈

对于「死者亦有责任」的说法，家属完全无法接受，认为这是为凶手的残暴行径开脱。李武已正式申请抗诉，坚持要为枉死的爱女讨回公道。

死者17岁的儿子李何（化名）对事发时自己因放暑假而不在家，感到万分悔恨：「我在想，如果说那天我在家，我觉得我能保护妈妈……本来那么漂亮的一个人，再去看的时候，五官都辨认不出了。」

据悉，被告张勇亦不服判决，已提起上诉。案件的后续发展，仍有待司法裁决。

（文中李武、李敏、张勇均为化名）