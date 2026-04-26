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合法合规自雇续期 条件清晰「完全毋须花钱」

即时中国
更新时间：08:46 2026-04-26 HKT
发布时间：08:46 2026-04-26 HKT

对于有中介大力推广的「入股自雇」续签新招，不少港漂持质疑态度，既担心操作或违反入境处规定，亦忧虑高额按金面临无法追回的风险。一名已通过在港真实创业完成续签的港漂向《星岛》表示，合法合规的自雇续期条件清晰，并不需要依赖中介灰色操作。

指付中介按金毫无保障

一名港漂网友在社交平台直言，中介所谓的「挂名入股」，大多是让申请人持有极低比例的股份，全程不参与日常营运，也没有任何实质性的业务往来，本质上只是为了凑合自雇续签的条件，与过去被明令禁止的「挂名续签」并无本质区别，「港府也不傻，一看就看得出来」。

相关新闻：挂名自雇续签︱蛊惑中介社媒诱港漂「入股」 当弹珠机店合伙人索价逾15万

前年获批高才通的王先生（化名）亦对《星岛》坦言，这类方案虽有实体门店作为包装，不用刻意打理「经营流水」，手续相对简便，惟涉及十数万元大额款项往来，按金毫无保障，「除非找关系很亲密，信任度很高的人代办，但其实，就算自己亲戚都有可能背刺我，要黑我手里的钱。」

在港从事跨境电商的陈先生（化名）上月以正规创业途径完成续签，他未有聘用中介，同样顺利获批两年签证。他直言，「（自雇续签）真没有小红书上中介说的那么难，只要你正儿八经在香港做事、有真实业务，续签就没问题，完全没有必要花钱找中介。」

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