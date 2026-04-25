深圳警捣非法改装「电鸡」工场 7人遭刑拘

针对俗称「鬼火」的非法改装电动单车在街头「翘头」、飙车等危险驾驶行为，深圳警方近日采取雷霆行动，循线追查，成功捣破一个专门生产及销售非法改装车辆的犯罪集团，斩断一条完整的「黑灰产业链」，并依法刑事拘留7人。

查扣72台改装电鸡

据内媒《深圳特区报》报道，深圳交警部门早前在处理一宗涉及飙车及制造噪音的警情时，决定「以案溯源」，深入调查车辆来源。经追查后，警方锁定一个以齐姓及林姓男子为首的犯罪团伙。该团伙专门透过网络平台，以非法牟利为目的，先大量收购二手电动自行车，继而进行非法改装，再将其对外销售。

深圳警捣非法改装电动单车工场，拘7人。 深圳特区报

深圳警捣非法改装电动单车工场，拘7人。 深圳特区报

深圳警捣非法改装电动单车工场，拘7人。 深圳特区报

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为彻底瓦解该犯罪网络，深圳交警成立专案组，透过线索梳理及实地排查，全面掌握了该团伙的成员架构、活动规律，以及储存改装车辆的仓库位置。经过多日部署，专案组于本月17日采取行动，成功抓获六名涉案销售人员，并在现场查获一批用于交易的手机及帐册等重要证物。

警方根据线索乘胜追击，最终锁定负责该集团源头生产及仓储的吴姓主脑，并在其仓库内，依法查扣了72台已完成改装、待售的电动单车。目前，包括吴姓主脑在内的七名涉案人员，已因涉嫌「生产销售伪劣产品罪」被刑事拘留。

深圳交通管理部门表示，是次案件的侦破，有效切断了「鬼火」飙车、翘头等违法群体的车辆供给来源，对从事非法改装的生产及销售产业，形成了强而有力的震慑。当局强调，下一步将持续保持高压整治态势，深化「以案溯源」的调查模式，对违规销售及非法改装的商舖，展开全链条式打击。