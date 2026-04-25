土地纠纷失控 山西前村官驾铲车活埋村民

山西省忻州市发生骇人事件。网上近日流传一段影片，显示一名男子遭铲车倾倒的泥土活埋，事件引发广泛关注。当地官方及后证实，驾驶铲车者为事发村落的前村党支部书记，因土地纠纷对村民下此毒手。目前，涉事者已被刑事拘留，受害村民则已获救，身体并无大碍。

山西代县原村支书开铲车埋人被刑拘。

警员接报赶赴现场救援。

据内媒《南方都市报》报道，事发于本月16日，地点为山西省忻州市代县水峪村。网络流传的现场影片显示，一名身穿红色上衣的村民被困于一个巨大的土堆之中，仅头部及部分上半身外露，情况极其危险，而一部铲车正从土堆上驶离。

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代县相关部门工作人员于本周五（4月24日）回应事件，确认事发后，被埋的村民已被及时救出。影片画面中身穿制服的男子，为接报赶赴现场救援的警员。该工作人员指：「警员赶赴现场合力救出村民后，已将其送往医院作初步检查，身体并无问题。」

官方同时确认，驾驶铲车的男子为任某平，他已在事发翌日（4月17日）被警方刑事拘留。资料显示，任某平曾于2005年至2015年期间，担任水峪村的村党支部书记。经初步调查，相信事件起因是双方因土地问题产生纠纷，但具体的详细事由仍在进一步调查当中。