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青岛车路栏杆惊见近20支监控镜头 网民：快要承受不住

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更新时间：18:30 2026-04-24 HKT
发布时间：18:30 2026-04-24 HKT

为保障公众安全，内地当局都在四周安装监控镜头，在行车路上安装则用以侦速车速或确保司机和乘客有配戴安全带。惟近日有网民反映，青岛市城阳区黑龙江中路与山河路交会处路口，两根监控横杆上出现密密麻麻的镜头，夸张程度引起网民热议。

网传照片所见，路口针对来往的横杆上，至少安装近20个监控镜头。该网民表示，「以前这个路口的探头（镜头）也不少，但没有现在这么多」。

这么多镜头是否存在重复建设？是否有统一规划？内地传媒联络当地公安，惟至仍未有回复。

网民意见：
地瓜地瓜我土豆啊：杆子都快要承受不住了
一条咸鱼007：装到装不下了

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