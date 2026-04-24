中国观察︱贸易战打出漂亮仗 义乌经验获肯定

新华社昨报道，国家主席习近平近日就总结运用「义乌发展经验」作出重要指示，强调各地要立足自身实际，尊重基层和群众首创精神，探索走出符合各自实际的高质量发展之路。这一指示不但是对这座「世界小商品之都」数十年来发展的肯定，也是在当前全球经贸动荡之际，为各地应对外部挑战，提供了极具现实意义的参照。

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上世纪80年代起，义乌从浙江中部的穷乡僻壤崛起，多年来凭着民间活力、市场敏锐与开放胸怀，把小商品做成大世界，成为中国「县域经济」的佼佼者。其核心经验可简单总结为：尊重市场、激活民企、灵活应变、永不言败。

成中国「县域经济」佼佼者

这个经验在过去数年环球复杂局势中，显得更为宝贵。在中美贸易战最烈之时，外界一度看衰中国外贸，尤其是去年4月，特朗普政府再度对华加征高关税，不少美国客户暂停定单、观望退缩，义乌却凭顽强韧性打出了漂亮一仗。

当时义乌国际商贸城的老板娘聂自勤霸气之言轰动网络：「美国不要，我就给南美、欧盟客户！」她经营万圣节用品，美国市场占一半，却毫无惧色。这不是蛮勇，而是对义乌自身产业链、全球市场布局信心十足。除了商户外，义乌官方也采取了简化通关等一系列政策，降低成本，让小商品出海更顺畅。过去两年，义乌商贸城里外国客商依旧络绎不绝，定单不降反增。

义乌去年出口达7307亿元

数据最有说服力：2025年，义乌全年出口达7307亿元人民币，增长24.1%；对美出口虽受关税影响，仍达1387.5亿元，增长11.2%；对「一带一路」国家进出口4133.4亿元，占总额增至61.8%；对东盟出口增速更高达46.7%。

今年美加墨世界杯开赛在即，义乌再次迎来爆单潮，今年头两个月，当地体育用品出口23.4亿元，同比大增38.5%，不少海外商户定单较往届赛事增长5成，再次展现出「世界超市」的实力。

纪晓华