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都市丽人︱「小地雷」 形容新款胸围 遭骂低俗急撤惹议宣传

即时中国
更新时间：16:10 2026-04-23 HKT
发布时间：16:10 2026-04-23 HKT

内地国民内衣品牌都市丽人，近日宣传一款被网民形容为小胸神器的胸围时，用上「小地雷」形容，遭部份网民批评低俗及物化女性。在舆论质疑下，都市丽人公开致歉，承认有关表述有侮辱女性意味，向感受冒犯者道歉，并紧急下架有关宣传。

官方认带侮辱女性意味

综合内媒及自媒体报道，都市丽人用上「小地雷」这个网络流行语惹出大风波，源于「小地雷」这个「梗」，已经脱离中性的调侃，而是演变成对女性带有强烈侮辱性和物化的低俗词，网民用它来将女性身体特征恶意标签化，带有「危险、冒犯、不体面」的含意。

都市丽人公开致歉。
都市丽人公开致歉。
被网民形容为小胸神器的内衣，因用上「小地雷」宣传词引发争议。小红书＠小美
被网民形容为小胸神器的内衣，因用上「小地雷」宣传词引发争议。小红书＠小美
都市丽人一款胸围用上「小地雷」来描述，被外界质疑物化女性。小红书
都市丽人一款胸围用上「小地雷」来描述，被外界质疑物化女性。小红书

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当有网民向都市丽人客服反映不满，要求更改宣传词时，客服回应「只是一个比喻，不用代入」。随后，「小地雷」的描述及客服回应，在网上迅速发酵，不少消费者认为该表述低俗冒犯、暗含侮辱女性意味。

舆情压力下，都市丽人20日公开致歉，承认「小地雷」带有侮辱女性意味或擦边性质，责任就完全在品牌身上，「我们不找任何借口，也绝不甩锅给经销商或任何第三方」。

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都市丽人表示，事发后，已第一时间在全通路、全经销商范围内紧急自查，凡是涉及「小地雷」及类似不妥关键字的卖点和链接，已全部删除或下架。此外，并启动内部整改，3日内完成对全线产品描述二次复查。

 

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