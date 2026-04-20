山西酒店回访要求好评 偷食人妻斥曝露行踪害「被离婚」

内地许多公司也很著重顾客在网上给好评，山西有酒店被指客服在回访求好评时，泄露了人妻住客与情人「爆房」的讯息，害被绿老公大兴问罪之师，被离婚的人妻要求害她家庭破碎的酒店，承担责任。涉事酒店则否认，称回访时电话并未接通。

酒店：电话并未接通

据九派新闻、《潇湘晨报》等报道，内地知名连锁酒店「华住会App」，近日有人发现有会员董女士，给予山西大同政务大厅万达广场桔子水晶酒店差评，董女士留语指责酒店「第二天因为你们打电话下午让我们打电话评论给个好评，就是你这个电话导致这几天！全部暴露！」

由于差评有多个关键词遭屏蔽，有网民发出疑似原始信息，指董女士在3月，与情人入住该家酒店，但事后对方的客服致电要求好评，结果董女士的丈夫，因此知悉老婆行踪，揭发自己戴了绿帽，怒不可遏下提出离婚。

山西有人妻投诉酒店回访求好评的电话，令丈夫知道她出轨。

涉事酒店指，回访电话根本没有接通。

相关新闻：传山西汉偷食人妻 遭阉割弃尸街头

董女士控诉，因酒店的回访电话，害她被丈夫离婚，孩子也不给她，家没了，情人也因害怕不敢接她电话，「这就是你们让我评价评价就评价住的好吗！这个事我必须要个说法！」

涉事酒店在该则差评回复：「酒店仅按正常服务流程进行入住后回访，且并未接通电话。而且酒店任何回访电话都不存在胁迫，诱导好评，泄露客人隐私等违规行为。有手机通话记录可佐证，酒店已经就此与相关部门沟通，彻查事情经过。」

涉事酒店有工作人员向《潇湘晨报》确认，上述回复确是酒店发布，他指，当时打回访电话时，对方根本没接电话，「也可能是别的酒店打的，也可能是无差别攻击，我们现在也不清楚。」

前员工：公司要求致电求好评

该工作人员补充，酒店向住客打回访电话，只会询问客人入住感受，不会强制给予好评，更不会泄露客人私隐。



相关新闻：为情妇及私生子落户深圳 富二代雇「同姓男」假结婚被妻举报

新浪《BUG》栏目指，有曾在全季酒店工作的员工表示，此前她所在的酒店，确是要求白班员工致电住客要求好评，并注明是否打通，是否同意给好评，没打通的话要打三次等。