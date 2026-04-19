生猪价崩盘︱内地猪肉¥5斤麻笋反贵逾倍 农业部拟出招托价

内地生猪价格2月以来持续暴跌，全国均价现已跌至每斤5元（人民币，下同），创近8年来新低，部分地区更惊现「3元猪价」；本港进口活猪价格亦跟随明显下降。国家农业农村部前日召开座谈会，要求完善生猪产能综合调控政策，采取有力有效举措推动猪价合理回升。猪价持续下探令养殖业负担沉重，据业内测算，目前每头猪将亏损约280元至500元，全行业现已连亏逾5个月，部分养殖户开始淘汰产能。

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生猪均价持续走低，直接带动猪肉市场零售价下滑。一名福建福州消费者上月底告诉传媒「红星资本局」，春节过后，她家附近一间生鲜超市的鲜猪前腿肉仅售每斤9元，线上优惠价更低至每斤4.9元，反倒是麻笋价格贵至每斤11.5元，「笋都比猪肉贵」。北京丰台区一间物美超市本月初挂出「前尖肉每斤15.98元，五花肉每斤23.98元」的标价牌，工作人员指出，猪肉比春节时每斤便宜了2元至3元。

内地生猪供应失衡，猪肉大跌价。新华社

官方将加密生猪生产监测预警

生猪养殖业亦因此进入全面亏损状态。山东德州生猪养殖户崔艳涛告诉《央视财经》，目前猪饲料、人工等成本不断攀升，一头育肥猪所需成本接近千元，但售价每斤仅4.6元，「一头猪赔将近500元」。湖北襄阳的大型猪企和中小养殖户已着手调减产能，有养殖户表示，「一头猪要亏250元到300元」。

内地生猪供应失衡，猪肉大跌价。新华社



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国家农业农村部前日举行生猪产业发展座谈会，明确将出台有力有效举措推动猪价合理回升。具体措施包括加快淘汰低产高龄能繁母猪和体弱仔猪，严控新增产能；推动产能调控、环保监管等政策同向发力；指导督促养殖企业顺势出栏，减少二次育肥等。

会议亦强调，官方将加密生猪生产监测预警，增强监测分析前瞻性、调控目标精准性、调控手段有效性，并引导龙头企业以定单养殖、托管代养等模式，带动合作农户发展标准化、规模化养殖。与会专家分析认为，去年7月以来，全国能繁母猪存栏量已连降9个月，上月新生仔猪数17个月来首现同比下降，有利改善供需格局。但受前期产能偏高影响，猪价短期仍将低位运行，随着去产能化效果显现，猪价有望逐步企稳回升。

专家料猪价或在低位反复震荡

内地生猪供应失衡，猪肉大跌价。新华社

农业农村部监测数据显示，4月第2周（4月6日至12日），内地生猪均价跌至每公斤10.03元，按月下降3.6%，按年大跌33.7%，创近8年来新低。其中广东、海南、山东、内蒙古、广西等29省生猪价格下跌，华南地区低至每公斤9.45元。



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对此，中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇向《财经》研判称，能繁母猪产能调整传导到生产端需10个月，猪周期下行阶段的时间可能较长，在产能基础稳定情况下，猪价或在低位反复震荡。

资料显示，内地一斤约500克，香港一斤约604.8克，即内地一斤相当于香港约0.83斤。

生猪养殖业进入全面亏损状态，山东有生猪养殖户指出，目前猪饲料、人工等成本不断攀升，一头育肥猪所需成本近千元，但售价每斤仅4.6元，「一头猪赔将近500元」；湖北有养殖户则表示，「一头猪要亏250元到300元」。