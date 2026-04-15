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鹤形拳︱茂名得意妹3岁习武 由练到喊2年变洪拳「小宗师」︱有片

即时中国
更新时间：07:00 2026-04-15 HKT
发布时间：07:00 2026-04-15 HKT

洪拳是广东最为人熟悉的传统武术，茂名有5岁女孩，近期凭多条拳脚有劲、步法灵动、叫声宏亮的洪拳鹤形拳影片，现场获得大量喝彩声，网上则赚得大数十万点赞。据女童父亲指，她3岁已开始练武，由初时练到喊，到现在俨如「小宗师」。

父亲是「茂南洪拳」传承人

极目新闻报道，茂名女童黄子君，由90后父亲黄文城亲授洪拳，黄文城是广东茂名洪拳研究会会长，同时是省级非遗「茂南洪拳」的代表性传承人。父女在「茂名洪拳父女」的抖音账号，不时分享练功点滴，吸引大量浏览。

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黄文城13日向记者介绍，大女黄子君小时候经常跟他去武馆，耳濡目染之下也加入了训练队伍，从3岁起就开始学习洪拳。目前周一至周四每天训练2到3个小时，周末则会练6到8小时。而她1岁半的妹妹也经常会到武馆看黄子君训练。

黄文城3月25日发布的一条影片中，黄子君身穿训练服扎著马步，眼眶泛红，一边流泪双腿一边稳著马步，坚持完成基本功训练。

黄文城透露，女儿有时做一些高难度动作或表演时，会因为和地面的摩擦导致受伤或淤青，自己会心疼地给她拿药水，但黄子君反而不当回事，并安慰他「没事」。

下月参加省武术精英赛

黄文城表示，女儿的坚持已经超越了一般孩子的意志力，在这方面也很有天赋，甚至超过了自己，太太有时心疼女儿不许她来练功，「但她（黄子君）坚持要来，说不怕苦、不怕累，要和爸爸一起把洪拳发扬光大。」

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黄文城父女的影片账号有近30万粉丝，他承认，女儿在当地已小有名气，出门表演时经常被人认出来，但她自己专注于训练，并没有关注自己在网上的短片。他透露，5月份将带黄子君参加广东省武术精英大赛。

不少网民留言，好奇黄子君在影片中表演鹤形拳时，为什么会发出喊声，黄文城解释，南派拳讲究「以气催力、以声助威」，喊出声能让拳法更有力量。谈到未来的规划，他表示不会给女儿太大压力，也不会强迫她必须走这条路，「最大的希望是她可以健康、快乐、勇敢、正直，永远保持对武术的热爱和认真。」

 

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