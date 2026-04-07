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山西桔子酒店︱女子称浴巾藏已开伟哥药盒 多番不满曾换房3次

即时中国
更新时间：10:10 2026-04-07 HKT
发布时间：10:10 2026-04-07 HKT

内地酒店再爆卫生风波。北京一名刘姓女子近日入住山西太原的桔子酒店，不单房间水龙头污渍斑斑，更在更换房间后，于准备使用的浴巾内发现一盒已开封且明显使用过的壮阳药「伟哥」。

事发于本月3日，刘女士向本报反映，她当日入住太原府西街的桔子酒店，第一间房已发现水龙头有明显污渍，获更换房间。岂料，当她在第二间房洗澡后，拿起浴巾准备使用时，一盒「伟哥」竟从毛巾内掉出，她立即向酒店前台投诉。

酒店图收回证物

刘女士表示，当晚前台职员称无权处理赔偿，只能为其升级至套房。及后酒店经理提出「100元现金+更换套房」的解决方案，但她断然拒绝。由于翌日要赶飞机，她无奈接受入住第三间房，谁知房内又充斥浓烈烟味，形容入住体验极差。

刘小姐称，拿取浴巾时有一盒已使用的伟哥倬下。立财经
刘小姐称，拿取浴巾时有一盒已使用的伟哥倬下。立财经

刘女士指，到了第二天早上跟经理沟通时，酒店那边已经明确拒绝，拒绝三倍赔偿。酒店更还想取回药盒，刘女士拒绝后保留药盒用作关键证据。

记者其后致电涉事酒店查询，前台职员竟回应称，浴巾内出现药物一事「说不清楚」，因客房内没有监控，「每个人都有嫌疑」。该职员又透露，管理层已知悉事件并正在处理，但对于具体解决方案则一概表示「不清楚」，并称这是酒店首次发生同类事件。

目前刘女士已先后向多方投诉，其中全国消费者投诉平台「12315」尚未发出处理结果，华住会也未给出正式解决方案，最终由携程平台与酒店协商后，为刘女士退还了当晚房费。

4月4日下午，酒店方曾致电刘女士，称通过排查，没有任何人将药品放进房间，这番表述让刘女士认为，酒店在暗指药品是自己带入房间的。刘女士随即向酒店要求提供相关闭路电视影片，截至目前仍未拿到。

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