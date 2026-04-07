Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

CBA球星郭艾伦传遭骗近千万 微博发帖否认：不如做编剧拍电影

即时中国
更新时间：14:30 2026-04-07 HKT
发布时间：14:30 2026-04-07 HKT

内地知名篮球明星郭艾伦，近日被传遭身边好友诈骗近千万元（人民币，下同），目前资金去向不明，公安机关已立案调查。事件在内地网络成为热话。

郭艾伦周二（7日）在社交平台发帖否认被骗，「关于什么我被骗了，我本来不想回应，但是不知道谁连被骗过程都编出来了，越传越真越严重了。甚么趁著我受伤趁虚而入，连具体骗子名字都编出来了，感受到了网络造谣原来可以这么不负责任，随便编啊。与其浪费才华在这造谣不如去干个编剧拍拍电影，这比真骗子还能编吧，就为了博点流量和眼球，我必须自己出来说一句了，我没有被骗，谢谢大家关心。」

转帐后好友一度失联

就郭艾伦被骗的传闻，内媒《体坛周报》引述知情人士透露，案中疑犯为郭艾伦身边好友，以「投资入股」为名诱导其转帐近千万元，转帐后此人一度失联，资金去向不明。

现年32岁的郭艾伦出生于辽宁辽阳，是内地著名篮球运动员，曾为辽宁队拿下4个CBA总冠军及2个全运会冠军。作为明星球员，他拥有不俗人气，手握大量广告代言。近年来他加盟广州队，知名体育评论员杨毅曾透露，广州队给郭艾伦开出了600万一年的顶薪。

此前，周琦曾在提及「球员投资」时称，因为球员生活圈子封闭、社会经验少，挣到钱后很容易被骗投资，「投资亏损最多的亏了几百万元。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
复活节回港︱深圳湾口岸深夜大排长龙 罗湖大塞车有人赶不及过关
复活节回港︱深圳湾口岸深夜大排长龙 罗湖大塞车有人赶不及过关
社会
5小时前
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
饮食
6小时前
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
即时中国
7小时前
拜山遇「坟场老鼠」 大婶自备环保袋专偷一样嘢 醒目清洁姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
拜山遇「坟场老鼠」 大婶自备环保袋专偷一样嘢 醒目清洁姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
时事热话
5小时前
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
生活百科
23小时前
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
生活百科
22小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
2026-04-06 12:00 HKT
TVB辣招强收艺人社交帐号 《东周刊》独家爆张振朗戴祖仪拒就范 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏
TVB辣招强收艺人社交帐号 《东周刊》独家爆张振朗戴祖仪拒就范 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏
即时娱乐
5小时前
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 事主求救：系呃钱定误会？｜Juicy叮
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 事主求救：系呃钱定误会？｜Juicy叮
时事热话
2小时前
复活清明长假．出入境人数
复活清明长假．持续更新︱长假期最后一天 截至上午10时近9万人次入境 港珠澳大桥最繁忙
社会
3小时前