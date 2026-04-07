CBA球星郭艾伦传遭骗近千万 微博发帖否认：不如做编剧拍电影

内地知名篮球明星郭艾伦，近日被传遭身边好友诈骗近千万元（人民币，下同），目前资金去向不明，公安机关已立案调查。事件在内地网络成为热话。



郭艾伦周二（7日）在社交平台发帖否认被骗，「关于什么我被骗了，我本来不想回应，但是不知道谁连被骗过程都编出来了，越传越真越严重了。甚么趁著我受伤趁虚而入，连具体骗子名字都编出来了，感受到了网络造谣原来可以这么不负责任，随便编啊。与其浪费才华在这造谣不如去干个编剧拍拍电影，这比真骗子还能编吧，就为了博点流量和眼球，我必须自己出来说一句了，我没有被骗，谢谢大家关心。」

转帐后好友一度失联

就郭艾伦被骗的传闻，内媒《体坛周报》引述知情人士透露，案中疑犯为郭艾伦身边好友，以「投资入股」为名诱导其转帐近千万元，转帐后此人一度失联，资金去向不明。

现年32岁的郭艾伦出生于辽宁辽阳，是内地著名篮球运动员，曾为辽宁队拿下4个CBA总冠军及2个全运会冠军。作为明星球员，他拥有不俗人气，手握大量广告代言。近年来他加盟广州队，知名体育评论员杨毅曾透露，广州队给郭艾伦开出了600万一年的顶薪。

此前，周琦曾在提及「球员投资」时称，因为球员生活圈子封闭、社会经验少，挣到钱后很容易被骗投资，「投资亏损最多的亏了几百万元。」