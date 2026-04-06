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清明节︱向先人追数？ 云南墓碑被贴欠费通知

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更新时间：16:13 2026-04-06 HKT
发布时间：16:13 2026-04-06 HKT

如果拜祭先人时，发现墓碑被贴上欠单，您会如何？4月5日清明节，一云南昆明网友发视频称「上祖坟发现欠费了」，画面中墓碑的位置被贴有欠费通知，写有如果6个月内未缴纳管理费，或按「无主墓」处理。

内地《潇湘晨报》报道，事发于名为「金宝山艺术园林」的墓园。根据画面显示，墓碑旁张贴一张欠费通知单，内容提及若逾期未缴管理费，将依《管理规定》相关条款执行，但该通知单并未加盖公章。

消息曝光后，有网友直言，「公墓收管理费很正常」，也有人担忧，「如果后代都不在了，谁来缴费？」

根据《云南省公墓管理规定》规定，「墓穴的使用年限最长不得超过50年」，「管理费由租用墓穴者一次性交纳或者分年度交纳。分年度交纳护墓管理费的，若连续3年不交纳，经公墓单位发函通知或者登报公告，3个月内仍未交纳的，对该墓穴作无主墓处理。」

墓园工作人员回应说：「管理费主要用于绿化、清洁与安保，可以选择一次缴清或分期缴纳。」并指出，通常会先透过电话联系家属，「联络不上才会张贴通知，后续补缴即可。」至于若出现无后代或无人缴费的情况，该人员坦言「目前还没遇过」。

针对此事，河南律师付建认为，《云南省公墓管理规定》已对管理费缴纳作出明确规定。无主墓处置后，墓穴使用权终止，公墓单位可依法另行安排使用，但需严格遵守殡葬管理的公序良俗要求，保障逝者尊严。

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