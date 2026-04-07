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千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒

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更新时间：07:30 2026-04-07 HKT
发布时间：07:30 2026-04-07 HKT

得人恩果千年记。如有人曾在30年前出手帮忙解困，对方会否还记得？

现今是人人有手机的年代，不少人在社交平台认识新朋友，但30年前，笔友就是利用写信认识陌生人的社交渠道。1996年，江苏徐州的徐星通过一本名叫《中外电视》的杂志，和蒋冰成为笔友。二人认识约半年左右，在学的蒋冰表示家中遇到经济困难，想向徐星借钱。徐星得知后，觉得朋友应互帮助，就向对方汇了1200元（人民币‧下同），这笔钱支撑著她顺利完成中专学业。

1998年毕业后，由于种种原因，两人失去了联络。28年来，蒋冰一直希望能再次联络徐星当面说一声谢谢。

早前，蒋冰就在网上发帖求助，希望徐州的网民能打听到徐星的下落。皇天不负有人心人，经过网民协力总于联络上徐星。蒋冰后来提出向对方归还2万元，但却遭徐星婉拒，认为当年认定朋友有难才借钱。

今年3月，徐星与朋友一行7人专程到永州与蒋冰一家见面。30年来，二人终于真正看见对方，蒋冰即时拥抱，让徐星感动万分。两个家庭也建立群组，将这分千里情谊延续至下一代。

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