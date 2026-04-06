盗墓贼图掘明代将军墓 无人机建功一网打尽

无人机用途越趋广泛。今年3月，山东省潍坊市临朐县某村发生一宗企图盗掘明代古墓的事件，事后公安利用无人机，成功拘捕5人，瓦解盗墓团伙。

央视报道，该村40多岁村民张某某无固定职业，与村里老人得知村附近的山上有一处明代将军墓，传言墓中藏有「狗头黄金」和大量珍贵陪葬品。

山东公安利用无人机，瓦解一宗企图盗掘古墓的案件。央视截图

山东公安利用无人机，瓦解一宗企图盗掘古墓的案件。央视截图

山东公安利用无人机，瓦解一宗企图盗掘古墓的案件。央视截图

山东公安利用无人机，瓦解一宗企图盗掘古墓的案件。央视截图

今年1月，张某某在网上跟长期暗地里从事盗掘古墓葬活动的马某某，透露家乡有明代将军墓，邀约其合作盗掘，平分赃款。马某某后来再召集3名有盗墓前科、流窜各地作案的同伙。3月7日，马某某带领3名同伙，与张某某会合。



同日下午，临朐县公安局城郊派出所民警巡逻时，接获村民举报，加上在现场发现新鲜脚印和轻微挖掘痕迹和沾泥手套，估计是盗掘古墓葬的前兆。



由于认为团伙为职业惯犯，加上作案区域地形复杂，专案组决定用无人机在高空静默巡航，用高清摄像头实时捕捉嫌疑人位置。同时，抽调警力进行监控。



3月9日深夜，在张某某等5人正式掘墓时，无人机即开强光干扰疑犯视线。地面警力亦快速包抄。3月10日凌晨1时许，5名疑犯全部被抓获。



专案组持续深挖，查明该团伙自2025年10月以来，先后流窜多省多次盗掘古墓葬，相关线索仍在进一步核查中。目前，5人已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。