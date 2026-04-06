法籍毒贩囚禁20年在广州被执行死刑 被指涉制逾8吨毒品

一名被中国囚禁超过二十年的法籍华裔毒贩，近日在广州被执行死刑。法国外交部对此表示「震惊」，并强烈抗议，指控中方在最后阶段剥夺了被告的辩护权。中国驻法大使馆则强调中国是法治国家，对所有国籍的罪犯一视同仁，案件处理完全依法办事。



法国《世界报》报道，被处决的62岁男子陈森（Chan Thao Phoumy）是法国公民，出生于老挝。他于2005年在中国落网，其所属的贩毒集团极为庞大，被指曾制贩超过八吨的海洛英及冰毒。广州中级法院于2007年原判处陈森无期徒刑，但在2010年，因应警方发现其涉及「漏罪」，案情更为严重，遂改判死刑。

2010年「漏罪」改判死

在陈森被囚禁逾二十年后，中方最终决定执行死刑。法国外交部在周日（5日）发声明，对中方决定表示「震惊」，并透露曾多次尝试基于人道理由为其争取赦免，但均告失败。声明更指控，被告的辩护团队被拒绝参与最终庭审，「侵犯了当事人的权利」。法方重申，无论在任何地方、任何情况下，都坚决反对死刑，并呼吁全球废除死刑。



面对法国的抗议，中国驻法国大使馆同日亦发表声明：「打击毒品犯罪是各国共同责任。中国是法治国家，对不同国籍被告人一视同仁，严格依法公正处理，依法保障当事人合法权利和待遇。」惟声明未有透露最高法院签发死刑命令的具体时间等细节。