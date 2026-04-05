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清明节︱「代祭扫」走红最贵套餐¥4990元 　包茅台及高级果盘

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更新时间：09:00 2026-04-05 HKT
发布时间：09:00 2026-04-05 HKT

清明节至，多个跑腿平台推出「代祭扫」服务，最贵套餐售价高达4990元（人民币，下同），内含贵州茅台酒及高端果盘。不过服务火爆之余，市场乱象频生，有市民私下转帐后遭拉黑，还有上错坟等荒唐情况。

最平240元附香烛及回传相片

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某大型跑腿平台近日上线清明代祭扫服务，推出3种不同档次套餐。

240元的初级套餐包括采购香烛祭品、清理墓地、上香祭拜及回传照片等；440元的中级套餐，则增加祝词代读、奠酒行礼、全程直播、录制视频环节；高级套餐收费贵至4990元，内含贵州茅台酒一瓶、高端果盘一份。

该平台客服告诉内地封面新闻，用户可按需选购套餐，平台会安排专人提供服务，「但师傅只鞠躬不磕头」。截至周四下午，有关套餐已售出22单。

惟代祭扫市场混乱问题突出。身在国外的消费者王先生就在私下转帐后遭对方拉黑，钱财尽失；亦有消费者投诉服务严重缩水，承诺的清洁、祭拜等流程草草了事，事后维权困难。

有消费者投诉服务缩水

北京华让律师事务所魏会然律师对此提醒，现时代祭扫服务缺乏统一监管及定价标准，容易出现哄抬价格、服务敷衍、收款后失联等风险。呼吁消费者尽量选用正规墓园或具资质的服务商，切勿轻信个人低价广告。

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