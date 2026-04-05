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清明节︱假期首日近3亿人次出游 苏浙景区挤爆深圳加开217夜间列车

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更新时间：08:42 2026-04-05 HKT
发布时间：08:42 2026-04-05 HKT

内地清明假期首日，民众出游气氛炽热，交通部昨日预计，全国跨区流动量高达2.96亿人次。北京、杭州、苏州等地热门景区人满为患，深圳北站、南京南站等高铁站人头涌涌。深圳多条高速公路前日已拥堵，有网友吐槽「高速堵成露天停车场」。今次假期以踏青、赏花为主流，亲子游比例较往年明显攀升。为应对客流，深圳加开217列夜间列车，主要开往汕头、佛山、湛江、厦门、长沙等热门城市。

昨日起一连三日是内地清明假期，加上部分地区中小学落实春假，旅游市场迎来出游高峰。央视网引述交通运输部消息指，昨日全国跨区域人员流动量预计约2.96亿人次，环比增长42.1%，同比增长2.7%；其中铁路客运量同比增长9%，公路人员流动量同比增2.3%。

清明节假期首日近3亿人次出游。中新社
清明节假期首日近3亿人次出游。中新社
清明节假期首日近3亿人次出游。中新社
清明节假期首日近3亿人次出游。中新社
清明节假期首日近3亿人次出游。中新社
清明节假期首日近3亿人次出游。中新社
清明节假期首日近3亿人次出游。中新社
清明节假期首日近3亿人次出游。中新社

由前日开始，深圳多条高速公路已出现严重拥堵。有市民表示，在广深沿江高速遇上超长车龙，3小时仅移动不足5公里，「直接焊死在高架上，活生生把高速堵成露天停车场。」亦有市民反映深中通道超级塞车，半小时仍未能进入隧道。

据广铁集团深圳火车站消息，昨日及下周二前后两天0点至6点，深圳铁路将累计加开夜间高铁217列，主要开往汕头、普宁、韶关、佛山、湛江等广东省内热门城市，及南宁、贵阳、南昌、厦门、长沙、岳阳等广东省外方向。

亲子游比例较往年攀升

「踏青」「赏花」成为今次清明假期主流出游主题。有小红书网友发帖称，昨日早上8点半到西湖时，断桥已满是人头，但即使人多，自己还是被眼前「桃红柳绿」「万条垂下绿丝绦」的画面吸引，「不愧是西湖美景三月天」。另有多名网友发文称，刚下杭州东站就感觉有点喘不上气了，地铁里直接播报「龙翔站十分拥挤」，「吃饭、上厕所、坐车、拍照、坐船都要排队，大家做好心理准备。」

在线旅游平台同程旅行数据显示，今年清明假期亲子出游人群占比近25%，较往年上升。亲子研学、博物馆游、海滨度假等行程备受欢迎，超过6成家庭选择4至5天行程。上海、北京、广州、三亚、西安、南京、杭州、重庆、珠海、成都等成为热门目的地。途牛旅游网数据亦显示，上海迪士尼度假区、珠海长隆度假区、广州长隆度假区、北京环球度假区等主题乐园，连同动植物园、文博场馆、科普基地预订量大幅上升。

《星岛》中国组

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