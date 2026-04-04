生仔要考牌︱酒店提醒孩子勿玩旋转门 巨婴父报警迫员工鞠躬道歉

养不教谁之过！酒店旋转门屡有小童乱玩出意外，有酒店员工在提醒孩子安全，不要玩门，却遭孩子父亲指态度不够温和，对孩子造成心理创伤，报警迫酒店员工鞠躬道歉。事件引发网民强力批评，认为酒店未有保护员工，民警纵容刁民。

网民群批民警纵恶

网络流传的影片显示，疑是被迫道歉的酒店员工，将事发时的影片公开，但在片上配上道歉字幕。



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影片中未有透露事发地点，但能清楚收录到涉事人的对话。事件发生于3月28日下午，有男家长愤怒的不断责骂一名酒店员工，指其制止他的孩子玩酒店旋转门时，语气态度不够温和，令孩子的心灵受到创伤。

酒店员工则保持礼貌解释，当时是为了防止孩子被旋转门夹伤，作出提醒，但不为暴怒的男家长接受。

事件最终报警处理，男家长迫酒店员工在民警监督下，对小朋友鞠躬道歉，住客始肯放过该员工。



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大量网民纷纷批评涉事酒店及处理投诉的民警，「民警和稀泥，对社会公德破坏更深」、「合格的JC（警察）怎么那么少呢」、「谁报警谁有理是吗？」、「看一个人为人如何就看ta对待服务员的态度」、「这种家长……要是孩子被门夹死了肯定少不了要讹酒店一大笔钱」、「酒店就不管管，保护员工？」、「巨婴不是天生的，是被一次次『和稀泥』惯出来的」。