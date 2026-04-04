Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生仔要考牌︱酒店提醒孩子勿玩旋转门 巨婴父报警迫员工鞠躬道歉

即时中国
更新时间：15:19 2026-04-04 HKT
发布时间：09:48 2026-04-04 HKT

养不教谁之过！酒店旋转门屡有小童乱玩出意外，有酒店员工在提醒孩子安全，不要玩门，却遭孩子父亲指态度不够温和，对孩子造成心理创伤，报警迫酒店员工鞠躬道歉。事件引发网民强力批评，认为酒店未有保护员工，民警纵容刁民。

网民群批民警纵恶

网络流传的影片显示，疑是被迫道歉的酒店员工，将事发时的影片公开，但在片上配上道歉字幕。

相关新闻：比亚迪︱巨婴车主回4S店疯狂白嫖 一年「黐餐」260次还要打包

影片中未有透露事发地点，但能清楚收录到涉事人的对话。事件发生于3月28日下午，有男家长愤怒的不断责骂一名酒店员工，指其制止他的孩子玩酒店旋转门时，语气态度不够温和，令孩子的心灵受到创伤。

酒店员工则保持礼貌解释，当时是为了防止孩子被旋转门夹伤，作出提醒，但不为暴怒的男家长接受。

事件最终报警处理，男家长迫酒店员工在民警监督下，对小朋友鞠躬道歉，住客始肯放过该员工。

相关新闻：上海巨婴︱情侣纵容毛孩途人脚边屙屎 拒道歉反叉颈挑衅受害人

大量网民纷纷批评涉事酒店及处理投诉的民警，「民警和稀泥，对社会公德破坏更深」、「合格的JC（警察）怎么那么少呢」、「谁报警谁有理是吗？」、「看一个人为人如何就看ta对待服务员的态度」、「这种家长……要是孩子被门夹死了肯定少不了要讹酒店一大笔钱」、「酒店就不管管，保护员工？」、「巨婴不是天生的，是被一次次『和稀泥』惯出来的」。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
6小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
6小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
7小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
16小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
16小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
20小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT