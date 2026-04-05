广西涠洲岛塞满游艇整伤鲸鱼 无品业者缺德追堵震撼画面曝光︱有片

追鲸、围堵、贴脸拍照……广西涠洲岛观鲸产业乱象频生。内地红星新闻暗访，涠洲岛逾20艘船围堵鲸鱼，最近船距不足20米，违反官方要求100米须停船规定，更有游客施压船长「追追追，再近点」。生物研究员直言，涠洲岛布氏鲸都有伤，多因网具缠绕和船舶撞击。当地从业人士告诉《星岛》，观鲸单人票约298元人民币，上月曾因官方整治而暂停所有寻鲸业务，现已恢复开放。

▍中国组记者高远报道 ▍

北海市涠洲岛是布氏鲸繁殖、抚幼场所，每年12月至次年4月，鲸群都会回游至此。作为内地近海少数可稳定观鲸的地点，当地近年已形成庞大观鲸产业链。今年春节期间，涠洲岛共有4.28万人次出海观鲸，每日出海游艇超过500艘次，班次由早上8点排至下午5点。

最近距20米违观鲸规定

据当地政府发布的《涠洲岛观鲸指南》，观鲸船接近鲸鱼300米内，船速不得超过每小时5海里，100米内须停船。惟《红星新闻》记者暗访涠洲岛时发现，每当鲸鱼现身，部分船只会加速驶入观鲸区域。鲸鱼游动转向或游远时，不少船只即掉头紧追，最多时海面有逾20艘观鲸船围堵，形成包围圈，最近距离不足20米。有当地从业者坦言，一般大家都会尽量靠近，业界彼此心照不宣，亦不会互相告发。

网上影片显示，有游客向船长询问：「我们可以近点吗？他们（其他船）都可以那么近」。报道指，社交平台上热传的近距离观鲸影片，带歪了游客消费心态。有船长称：「有些客人就让我追追追，他看到了网上近距离观鲸，出海后离得远，就抱怨说钱花得不值。」

事实上，涠洲岛鲸鱼受伤的新闻早有曝光。今年2月，有网友拍到当地渔船从一条布氏鲸身上驶过，在其背部留下50至60厘米长的伤痕。此鲸又名「刀疤哥」，因其背鳍前方有螺旋桨留下的旧伤，是涠洲岛辨识度最高的布氏鲸。上月15日，涠洲岛为优化业务设施、完善安全保障体系，曾一度停运所有寻鲸业务。

遭网具缠绕船舶撞击

科研观测显示，涠洲岛海域的布氏鲸体表均存在伤痕，主要源于网具缠绕及船舶撞击。红星新闻引述中国科学院水生生物研究所研究员梅志刚分析指，目前布氏鲸行为已出现变化，如水面活动减少、离岸距离变远，「牠怕船，船可能对牠有扰动」。鲸豚保护专家郑锐强则直言，近距离观鲸是错误示范，严重干扰更可能令鲸鱼放弃该栖息地。

有当地从业者坦言，一般大家都会尽量靠近，业界彼此心照不宣，亦不会互相告发。