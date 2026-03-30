上海巨婴︱情侣纵容毛孩途人脚边屙屎 拒道歉反叉颈挑衅受害人

上海有疑是情侣民众在公园放狗时，任由宠物犬在途人脚边大便，惹来当事人母亲不满，情侣拒绝道歉，恶人先告状反骂对方，更一度出手对女事主叉颈威吓，情侣嚣张行径惹来周边途人不愤，爆发激烈骂战。事件引起网民热议，纷指「管人重要过管狗」。

路人仗义群斥狗主

网上流传影片，显示29日傍晚，在上海某公园内，有一对疑是情侣的女子在放狗，期间狗主任由宠物犬在一名男孩脚旁排便，不作道歉也不清理便离开，惹来男孩母亲不满。

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该对情侣非但未有表示歉意，反而恶言挑衅及指骂男孩母亲，双方爆发争执，期间穿灰背心的「男」方突然伸手叉著男孩母亲颈部威吓，引来目击者不满，纷纷指责二人横蛮。

情侣没有丝毫愧疚，继续反骂众人，背心「男」一度向男孩威吓「门牙也打掉你」，又指其女友「有病」，不准民众骂自己女友。当发现有民众拍片取证时，还一度上前企图抢夺手机。



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直至男孩母亲表示已经报警，二人即放弃纠缠，一边骂在场不值她们所为的民众一边离开。

有网民发现，穿背心的「男方」，其实是作中性打扮的女子，相信二人是同性蜜友，「以为是男的。。。结果蕾丝边。。。。」、「必须拘留+重罚，严惩，否则难以平民愤」、「叫她男孩子那么激动」、「黑背心是个铁t吧」、「看到了吧，不是养狗就是有爱心」、「社会还是对恶人太宽容了」、「狗主比狗凶残暴躁是问题」。