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无人机禁令︱称首都低空安全受挑战 北京「5.1」起禁飞禁售禁运

即时中国
更新时间：09:06 2026-03-30 HKT
发布时间：09:06 2026-03-30 HKT

北京针对低空安全，日前通过《北京市无人驾驶航空器管理规定》（《规定》），5月1日起，全面禁止无人机出售、运输与飞行，已购买的需要登记备案，成为全国首个严禁民间使用无人机的城市。

已购者须向公安备案

据《北京日报》报道，市人大常委会上周五（27日）通过《规定》，5月1日起北京市全域列为无人机管制空域，所有室外飞行活动均需审批，未经批准不得飞行。

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北京市人大常委会法工委副主任熊菁华表示，「作为首都，北京的低空安全面临更多挑战，加强无人驾驶航空器管理更加迫切。」

北京将加强民用无人机的规管，图为大疆无人机的展示柜。 新华社
北京将加强民用无人机的规管，图为大疆无人机的展示柜。 新华社

《规定》还全面禁止在京的无人机生产销售和运输活动。当中包括禁止非法生产、组装、改装无人机或破解其系统；禁止向在北京的单位和个人销售、出租无人机；禁止运输、携带未实名登记的无人机进京。

已经持有无人机的民众，须于4月30日前，到中国民航局系统实名登记并在新规施行3个月内联络公安备案，以核实信息。

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此外，《规定》列明「同一地点存放超过3架整机即视为存储场所」，北京市区内禁设无人机存储场所，换言之，同一地址的个人或单位不可持有超过3架无人机。

不过，在反恐维稳、抢险救灾、重大活动等工作，以及教学、技术研发、生产、农林业生产等需求下，经公安机关等部门安全评估后，可以购买、运输和存储无人驾驶航空器。北京也将在延庆区画定专门飞行场地，在确保安全的前提下，适时有序开放。

 

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