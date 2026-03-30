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四川野蛮女店舖打印后要求代归类 霸气老板拒绝：出去︱有片

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更新时间：07:30 2026-06-30 HKT
发布时间：07:30 2026-03-30 HKT

四川有女子到影印店打印文件后，迫店员协助将文件分类整理，被拒后情绪失控，「揈头」至眼镜飞脱，双手不断挥舞大叫，终被老板霸气驱赶。

据网上流传的闭路电视影片显示，一名戴白色帽、戴口罩的女子，在四川成都一间影印店打印文件。

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完成打印后，女子要求店员为她将文件分类整理，店员当时已表明，事前已说明只负责打印，不包括分类钉装。但女子闻言后仍死缠烂打，强迫店员整理文件。

店员不断拒绝后，女子即情绪激动，在店内尖叫、双手不停舞动、又不断摇头至连眼镜也飞出。

男老板闻言前来了解，再次说明店员只负责影印，不会帮客人分类，但女子又高声表示「你帮我弄一下嘛」、「我不是发神经」。

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男老板见对方不接受解释，便强硬的说「出去」，要求女子离开。

网民纷纷留言，「维护员工的好老板」、「想人家归类 就额外付费呗」、「出门在外没人惯著」、「本来想发疯，老板一吼，她哈哈哈清醒了」、「这般娇弱心性，未免太过经不起磕碰」、「中了一种叫『仙女』de病毒」、「口罩 帽子 披肩散发，非常典型的形象」、「巨婴怎么这么多，有什么要求提前协商」、「哪家的老仙女」、「饭一定要喂到嘴里吗」。

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