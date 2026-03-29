恐怖车祸︱河北外卖骑手疑闯红灯挨撞 同车女友左小腿飞脱
更新时间：10:56 2026-03-29 HKT
发布时间：10:56 2026-03-29 HKT
发布时间：10:56 2026-03-29 HKT
河北有外卖骑手载同女友，疑因闯红灯与汽车相撞，女友左小腿被撞至飞脱，重伤倒卧马路中心。
网络流传一段恐怖车祸影片，显示于河北张家口北方学院警务部对开的十字路口，24日晚近7时，有外卖骑手驾驶电单车，载同女友，疑在红灯时继续转弯，致与汽车迎头相撞。
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电单车上的女乘客，左小腿被撞至飞脱，重伤倒在马路中央。骑手男友则坐在地上，握著女友手安抚，等待救护车前来施救。
有网民拍到伤者断飞的左小腿，已被救护人员拾获，与伤者同送医院，未知能否成功接驳。
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相关影片，在内地网络遭下架，目前只能在外网的社交平台流传。至发稿时，当地警方未见就事件有通报。
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