清明｜内地严打人民币「阴司纸」有印刷商被重罚逾5万

清明节将至，内地当局昨日（27日）公布多宗打击非法「人民币版」冥钞（俗称「阴司纸」）的案例，有印刷商因此被重罚逾5万元人民币。中国人民银行联同多个部门提醒，仿制及买卖人民币图样均属违法，呼吁商家停售，市民亦不应购买。

称损国家形象 严禁仿制

人民银行指出，人民币是国家法定货币及经济主权的象征，但部分商家在冥钞上，直接仿制流通中或已退市的人民币图样，包括人物头像等主景图案，严重损害人民币形象。当局强调，《人民币管理条例》等法规已明确禁止在祭祀用品上使用人民币图样。

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当局此次公布了五宗典型案例，分布于江苏、陕西、河南等地。其中一宗案情较为严重的个案发生于去年4月，江苏淮安市一间殡葬用品店被揭发销售「人民币版」冥钞，当局顺藤摸瓜，追查到批发商及印刷商。最终，批发商王某某被罚款4500元；而印刷商严某某则被重罚52000元，所有涉案冥钞及模板均被没收销毁。

当局吁市民举报

当局重申，近年已联同民政部、市场监管总局等部门，持续依法整治相关违法行为。三部门提醒，市民如发现任何非法制作或销售「人民币版」冥钞的行为，可向当地人民银行、民政及市场监管部门举报，以便跟进查处。

