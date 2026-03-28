Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

清明｜内地严打人民币「阴司纸」有印刷商被重罚逾5万

即时中国
更新时间：11:10 2026-03-28 HKT
发布时间：11:10 2026-03-28 HKT

清明节将至，内地当局昨日（27日）公布多宗打击非法「人民币版」冥钞（俗称「阴司纸」）的案例，有印刷商因此被重罚逾5万元人民币。中国人民银行联同多个部门提醒，仿制及买卖人民币图样均属违法，呼吁商家停售，市民亦不应购买。

称损国家形象 严禁仿制

人民银行指出，人民币是国家法定货币及经济主权的象征，但部分商家在冥钞上，直接仿制流通中或已退市的人民币图样，包括人物头像等主景图案，严重损害人民币形象。当局强调，《人民币管理条例》等法规已明确禁止在祭祀用品上使用人民币图样。

相关新闻：阴司纸入柜员机│财困男乱谂发达大计 即时查数点知......

相关新闻：「玉皇大帝」现欧美︱烧阴司纸成潮流 溪钱卖100蚊商家收「加密币版」订单

当局此次公布了五宗典型案例，分布于江苏、陕西、河南等地。其中一宗案情较为严重的个案发生于去年4月，江苏淮安市一间殡葬用品店被揭发销售「人民币版」冥钞，当局顺藤摸瓜，追查到批发商及印刷商。最终，批发商王某某被罚款4500元；而印刷商严某某则被重罚52000元，所有涉案冥钞及模板均被没收销毁。

当局吁市民举报

当局重申，近年已联同民政部、市场监管总局等部门，持续依法整治相关违法行为。三部门提醒，市民如发现任何非法制作或销售「人民币版」冥钞的行为，可向当地人民银行、民政及市场监管部门举报，以便跟进查处。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
伊朗局势｜美媒：万斯电话中斥内塔尼亚胡误导美国 遭以色列设局报复
伊朗局势｜美媒：万斯电话中斥内塔尼亚胡误导美国 遭以色列设局报复
即时国际
3小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
23小时前
05:24
星岛申诉王 | 女工投诉欠供强积金即涉「盗窃」被炒 连锁茶餐厅CCTV相揭「偷鸡」真相
申诉热话
3小时前
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
卡斯米路称不会改变离开曼联决定。路透社
英超│卡斯米路称不会改变离开曼联决定 点出在卡域克手下重生关键原因
足球世界
15小时前
「最美港姐遗珠」徐淑敏跟老公罕公开同框 游Art Basel 撞样当家花旦 网民叹「同脸不同命」
「最美港姐遗珠」徐淑敏跟老公罕公开同框 游Art Basel撞样当家花旦 网民叹「同脸不同命」
影视圈
15小时前
跳楼自杀未遂下身瘫痪-西班牙25岁女子与父打官司胜诉-获准安乐死
01:22
跳楼自杀未遂下身瘫痪 西班牙25岁女子与父打官司胜诉 获准安乐死
即时国际
22小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
19小时前
路透社
伊朗局势｜伊朗革命衞队据报突关闭霍峡 2中国货轮罕见被逼掉头
即时国际
5小时前
伊朗局势｜伊朗洪达卜核设施遭轰炸 鲁比奥：战事料持续2至4周」｜持续更新
02:11
伊朗局势｜伊朗洪达卜核设施遭轰炸 鲁比奥：战事料持续2至4周」｜持续更新
即时国际
2小时前