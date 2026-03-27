博鳌论坛25周年 赵乐际：构建「亚洲安全模式」

博鳌亚洲论坛2026年年会全体大会昨日举行，全国人大常委会委员长赵乐际发表主旨演讲，提到当今世界地缘冲突此起彼伏，强权政治威胁上升，要摒弃强权霸凌，推动构建「求同存异、对话协商的亚洲安全模式」。

求同存异摒弃强权霸凌

赵乐际表示，今年是博鳌亚洲论坛成立25周年。25年来，论坛立足亚洲、面向世界，深化对话合作、凝聚各方共识，促进亚洲国家和世界各国交流互鉴、团结协作。

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3月26日 博鳌亚洲论坛2026年年会举行「自由贸易港：对外开放门户的机遇与使命」分论坛。 新华社

他强调，当今世界地缘冲突和局部战争此起彼伏，单边主义、保护主义大行其道，霸权主义、强权政治威胁上升。各国人民要求和平与发展的愿望更加逼切，追求和平正义的呼声更加强烈。

他呼吁，要摒弃冲突对抗，开创和平安宁的美好未来。各方应尊重各国主权和领土完整，坚持不干涉别国内政，通过和平方式，政治解决分歧，推动构建「求同存异、对话协商的亚洲安全模式」。

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博鳌亚洲论坛2026年年会举行「RCEP：如何释放更大潜力？」分论坛。 新华社

他提到，中国将进一步扩大高水平对外开放，与世界各国共享机遇。欢迎各国企业开拓深耕中国市场，中国将持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，将长期成为外资企业投资兴业的沃土。

赵乐际又说，今年11月将在深圳举行亚太经合组织会议，中方会以此为契机推动建设亚太共同体，为地区繁荣注入新动力。

