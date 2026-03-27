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干冰变「炸弹」︱浙少年做实验致万元新雪柜报废 慈母无责备：成长经验︱有片

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更新时间：07:00 2026-03-27 HKT
发布时间：07:00 2026-03-27 HKT

内地一名热爱科学实验的初中生，竟将做实验剩余的干冰密封后放入雪柜「保存」，结果引发猛烈爆炸，一部价值逾万元的雪柜当场被炸成废铁。事件中幸无人受伤，其母亲事后非但没有严厉责备，反而借此机会教育儿子，指这是其学习成长过程中的一次宝贵经验。

一声巨响 雪柜「粉身碎骨」

事发于本月24日凌晨，浙江兰溪市纪女士的家中厨房突然传出一声巨响。家人赶至查看，惊见雪柜被炸得面目全非，机门断裂脱落，现场一片狼藉，威力之大甚至震落天花板的墙灰。

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纪女士其后了解，始作俑者竟是其就读初中二年级、年仅14岁的儿子。原来，该名少年酷爱科学实验，事发前一晚（23日）约10时，他将网购回来做实验用剩的干冰，放入一个密封的塑胶桶内，再原封不动地置于雪柜的冰格（冷冻室）中，以为低温能更好地保存干冰。岂料约两小时后，干冰在密闭空间内由固体升华为大量气体，压力骤增，最终引发爆炸。

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慈母未加责备 借机上「宝贵一课」

纪女士表示，儿子放置干冰时她与丈夫均在忙碌，未有察觉。事后，她并未责骂儿子，而是冷静地向他解释事发原理，提醒他因知识点掌握不到位、考虑不周而酿成意外。她忆述：「我问他干冰的温度是多少，他说零下七十多度；我又问雪柜内是多少度，他说零下十几度。我问那是不是雪柜温度更高？孩子才恍然大悟。」

她续称，一直支持儿子对科学的热爱，认为这是难得的兴趣。她强调：「雪柜坏了是小事，这是他学习成长过程中的一次经验，希望他记住、吸取教训，有些错误一次都不能犯。」

消防部门专家提醒，干冰升华会产生大量气体，严禁存放于雪柜、保温箱或汽车后备箱等任何密闭环境，否则气压剧增极可能引发爆炸危险，后果可大可小。

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小知识：慎防雪柜变炸弹！三类高危品存放须知

雪柜并非保险箱，存放以下三类物品时需格外留神，否则随时有爆炸风险：

  • 自制果汁／发酵品（如百香果汁、泡菜）： 微生物发酵会产生大量气体，在密封容器内积聚压力引致爆炸。应尽快饮用或定期为容器「放气」。
  • 含气饮品（如可乐、啤酒）： 切勿放入冰格。液体结冰会释出大量二氧化碳，令樽内压力剧增。
  • 干冰： 严禁放入雪柜。干冰在雪柜内会迅速升华为气体，体积急剧膨胀，足以炸开雪柜门。

总结而言，应避免将容易产气或已密封的含气物品放入密闭的雪柜空间，特别是冰格，并留意容器有否异常膨胀，若有异样应立即弃置。

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